El cronograma establecido por Sedapal señala que los distritos de La Molina, Santa Anita, Ate, San Luis, San Borja, Chorrillos, Santiago de Surco y San Juan de Lurigancho tendrán cortes escalonados entre las 10:30 y las 16:30 horas durante el periodo del 12 al 18 de marzo.
En situaciones específicas, como en Chaclacayo (Urb. El Cuadro) e Independencia (Tahuantinsuyo y sectores aledaños), la suspensión iniciará entre las 8:00 a.m. y mediodía, prolongándose hasta las 8 p. m. del mismo 12 de marzo.
Ante la medida, las autoridades han instado a las familias y comercios de las áreas involucradas a realizar un almacenamiento racional del recurso, priorizando el uso del agua para el consumo humano y el aseo personal, evitando actividades de alto consumo como el lavado de vehículos o riego de jardines durante las horas de restricción.