El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) confirmó que habrá un corte de agua programado en 10 distritos de lima, desde el jueves 12 de marzo hasta el 18 del mismo mes, debido a labores críticas de mantenimiento en la infraestructura sanitaria.

La empresa estatal precisó que las cuadrillas técnicas realizarán la limpieza de reservorios y del decantador N.° 4 de la Planta N.° 2.

Estas operaciones son calificadas como “necesarias” para asegurar los estándares de potabilidad y el flujo óptimo en la red de distribución de Lima Metropolitana.

Detalle de la restricción por distritos

El cronograma establecido por Sedapal señala que los distritos de La Molina, Santa Anita, Ate, San Luis, San Borja, Chorrillos, Santiago de Surco y San Juan de Lurigancho tendrán cortes escalonados entre las 10:30 y las 16:30 horas durante el periodo del 12 al 18 de marzo.

En situaciones específicas, como en Chaclacayo (Urb. El Cuadro) e Independencia (Tahuantinsuyo y sectores aledaños), la suspensión iniciará entre las 8:00 a.m. y mediodía, prolongándose hasta las 8 p. m. del mismo 12 de marzo.

Medidas de prevención

Ante la medida, las autoridades han instado a las familias y comercios de las áreas involucradas a realizar un almacenamiento racional del recurso, priorizando el uso del agua para el consumo humano y el aseo personal, evitando actividades de alto consumo como el lavado de vehículos o riego de jardines durante las horas de restricción.