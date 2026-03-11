Resumen

Se sugiere a los ciudadanos cerrar los grifos durante las horas de corte para evitar desperdicios al momento del retorno del flujo y priorizar el uso del agua almacenada para actividades esenciales | Foto: Andina.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) confirmó que habrá un corte de agua programado en 10 distritos de lima, desde el jueves 12 de marzo hasta el 18 del mismo mes, debido a labores críticas de mantenimiento en la infraestructura sanitaria.

