En medio de una serie de paros ocurridos el año pasado, transportistas han confirmado que habrá otro paro este jueves 6 de febrero, el primero de 2025, y que tendrá una duración de 24 horas. El objetivo de los manifestantes es exigir al Gobierno la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Según los transportistas, el motivo de la p rotesta es la creciente inseguridad en el p aís, es p ecialmente en el sector del trans po rte, que se ha convertido en blanco de extorsiones . Además, se denuncia el aumento de atentados, asesinatos y otros hechos vinculados a la ola de criminalidad que afecta tanto a los conductores como a las unidades y los pasajeros. Los em p resarios del em po rio comercial de Gamarra también se unirán al p aro .

Este será el primer paro de transportistas del año.

Los puntos de concentración serán el paradero Flecha, en Lima Norte, y la Primera de Pro, en Puente Piedra. El grupo movilizado caminará hacia el punto central, que es la Plaza San Martín.

¿Quiénes participarán?

Distintos gremios, así como sindicatos de transportes interurbanos, mototaxistas, colectiveros, comerciantes y representantes de mercados y bodegas, han anunciado su participación.

Cabe señalar que el paro está siendo organizado por la Alianza Nacional de Transportistas (Anitra). Julio Campos, vicepresidente de Anitra, afirmó que “el 80 % de los transportistas sigue siendo víctima de amenazas”, en referencia a las extorsiones. “Este ‘impuesto’ que nos cobra la delincuencia nos tiene preocupados”, dijo.

Los transportistas sostienen que llegarán hasta la Plaza San Martín.

En una entrevista con El Comercio, Martín Valeriano, presidente de Anitra, señaló que, debido a la creciente ola de criminalidad, se decidió convocar este paro. “Actualmente hay un elevado cobro de cupos y sicariato, lo que ha generado muchas víctimas. Por ello, hemos decidido manifestarnos y protestar pacíficamente”, mencionó.

“Entre nuestras solicitudes, está la implementación de un nuevo plan de trabajo más efectivo. Además, el ministro del Interior debe dar un paso al costado, ya que no ha implementado una estrategia adecuada. Exigimos que el Ejecutivo actúe para ubicar a los responsables de los crímenes. También le pedimos al Legislativo que elimine aquellas normas que, de manera indirecta, benefician a las organizaciones criminales. Por último, solicitamos la reestructuración de la Policía”, agregó.

Por otro lado, Walter Carrera Álvarez, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas (Asotrani), confirmó a El Comercio que participarán en el paro. “Respaldamos esta medida, que tiene como objetivo defender la seguridad ciudadana. Todos los transportistas se están viendo afectados por esta ola de crímenes”, afirmó.

Los participantes exigen la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

“Resulta preocupante que se esté normalizando el cobro de cupos, las extorsiones, los sicariatos e incluso los asesinatos. El Ejecutivo no está tomando acciones concretas y, por eso, nos hemos visto obligados a salir a las calles. La gestión del ministro del Interior es pésima; vemos su constante incapacidad y consideramos que no merece el cargo. Es nuestra obligación moral manifestarnos”, añadió.

Por otro lado, los comerciantes del emporio comercial de Gamarra también se unirán a la movilización. Judith Pancca Ayala, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Gamarra, hizo un llamado a la población para que se una a la marcha. “Pedimos a toda la población que no espere a verse afectada por esta situación. Unámonos en la marcha contra el sicariato. El Perú está sangrando”, expresó.

Al mismo tiempo, algunos gremios están a la es p era de una reunión con los gru po s ya confirmados p ara tomar una decisión . El presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal, Marco Antonio Aguirre, comentó a este diario que se reunirá con otros gremios el 5 de febrero para finalmente decidir si se unirá a la protesta.

Los transportistas exigen medidas efectivas tanto al Ejecutivo como al Legislativo.

“De todas maneras, estamos de acuerdo en que los niveles de extorsión son muy preocupantes. Hay mucha gente inocente que ha muerto. Estamos muy asustados. Hasta el día de hoy, no hemos sentido la presencia del Ministerio del Interior. Ahora bien, tampoco creemos que simplemente destituir al ministro será la solución a todos los problemas; deben presentarse propuestas claras”, indicó.

Los que no participarán

El presidente de la Federación Nacional de Mototaxistas del Perú, Julio García, dijo a El Comercio que su gremio no participará del paro, ya que considera que este se ha politizado. “Hoy en día, es más una vitrina política para que los representantes de gremios postulen a algún cargo, lo que hace que se pierda el verdadero objetivo, que es acabar con la extorsión”, sostuvo.

Indicó que, aunque está de acuerdo en que se debe acabar con el sicariato y el cobro de cupos, considera que la marcha no resultará en algo beneficioso. “De todas maneras, considero que el ministro del Interior no está haciendo un buen trabajo; no soluciona la problemática que estamos viviendo. Yo he solicitado hace mucho tiempo la instalación de cámaras de seguridad y botones de pánico en nuestros paraderos para que la policía pueda intervenir, pero hasta el momento nada de eso parece posible”, declaró.

Por otro lado, el director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, sostuvo que su organización tampoco acatará el paro. Aseguró que la medida de protesta “viene solamente del transporte ilegal”. No obstante, destacó que la decisión de su gremio no significa un res p aldo a la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez . “Esto no quiere decir que estamos con este ministro del Interior. Estamos totalmente en desacuerdo; nos ha dejado plantados dos veces. Si él considera que no son urgentes los atentados, no sabemos qué tipo de ministro tenemos”, dijo.

Por su parte, Héctor Vargas, presidente del directorio de la Coordinadora de las Empresas de Transportes Urbanos de Lima y Callao, también indicó que no se sumará al paro del próximo jueves “por una cuestión de principios”. “No vamos a parar el día que se ha convocado. Consideramos que un sector informal ha convocado a este paro. Y no estamos participando no porque no se tenga razón, sino por una cuestión de principios. Nosotros sí estamos siendo objeto de extorsión y sicariato”, sostuvo.

De acuerdo con el dirigente, otros sistemas de transporte como la Alianza Empresarial (corredores complementarios), el Metropolitano, la Unión Nacional de Transportistas y Anate no respaldarán la medida de fuerza este jueves 6.

Algunos servicios de transporte sí podrán utilizarse.

Por otro lado, los organizadores de la marcha han negado cualquier vínculo pol ítico, descartando categóricamente la p artici p ación de líderes pol íticos en la movilización .

El Comercio se contactó con el Ministerio del Interior para obtener su versión sobre los cuestionamientos recibidos por parte de los distintos gremios de transporte hacia el ministro Santiváñez. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se recibió ninguna respuesta.