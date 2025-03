En el año 2022, con cuatro meses de diferencia, dos congresistas presentaron proyectos de ley para hacer lo mismo: que la elección de los asientos de avión esté incluida en el precio total del pasaje. Aunque gremios aéreos, de turismo y de comercio advierten que eso haría más costosas las tarifas básicas, el último martes la Junta de portavoces del Congreso acordó ponerlo en agenda dos años después de su aprobación en la Comisión de Transportes.

Se trata de los proyectos de ley 2210/2021 -CR, de la congresista María Acuña Peralta (Alianza para el Progreso) y el 2956/2022-CR, presentado por el parlamentario Carlos Javier Zeballos Madariaga (No agrupado). El primero proponía que se prohíba “el cobro de montos extras por asientos en vuelos aéreos” y el segundo, “el derecho del pasajero a elegir libremente el asiento de su preferencia sin costo adicional” y a llevar una carga máxima de 10 kg para equipaje de cabina sin costo. Ambas iniciativas se acumularon en un texto sustitutorio que será debatido en el Pleno (aún no se define fecha).

La propuesta legislativa modifica la Ley 27261, Ley de aeronáutica civil del Perú, en sus artículos 101 y 102 para añadir la elección libre del asiento “sin realizar pago adicional” y el equipaje de camina de mínimo 10 kg “sin costo alguno” para vuelos nacionales e internacionales.

Los nuevos párrafos son los siguientes:

“Todo pasajero que usa los vuelos comerciales nacionales o internacionales tiene derecho a elegir libremente el asiento de su preferencia, sin realizar pago adicional, dentro de la categoría, tarifa o clase del servicio adquirido” y “el peso del equipaje de mano permitido en la cabina de la aeronave tendrá como mínimo diez kilogramos, sin costo alguno, pudiendo determinar la aerolínea nacional e internacional pesos mayores al mínimo en las mismas condiciones”.

Iniciativa une los proyectos de ley de los congresistas María Acuña Peralta y Carlos Javier Zeballos Madariaga.

Sin embargo, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional en Perú (AETAI), la Asociación Peruana de Empresas Aéreas (APEA), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), entre otras del rubro comercial y de turismo, emitieron un comunicado conjunto para advertir que la propuesta permitiría al Estado intervenir en la fijación de precios de los boletos aéreos, afectando a cerca del 70% de pasajeros que hoy deciden viajar con la tarifa más económica, sin sumar ningún servicio adicional.

Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI, explica a El Comercio que el proyecto de ley eliminaría el modelo de ‘low cost’ que bajó el precio promedio de los boletos aéreos en la industria peruana en aproximadamente 45%. Eso permitió que los pasajeros transportados a nivel nacional pasen de 7.2 millones en el 2012 a 13.8 millones en 2019 y de 7.5 millones de pasajeros a nivel internacional en el 2012 a 12.4 millones en el 2019. Como ejemplo, mencionó que antes un boleto Lima - Miami costaba entre 800 y 1.000 para todos, pero el cambio de paradigma permitió que ahora se encuentren tarifas básicas que cuestan la mitad.

Gremios advierten que iniciativa legislativa afectaría al 70% de los pasajeros que vuelan usando las tarifas mas básicas

“La tarifa más barata, con una mochila, es para quienes no les importa ir sin maleta y tienen el presupuesto más asequible. Los que quieren algo adicional, como no hacer cola, ingresar primero o un sitio más amplio y pueden pagar un poco más optan por otra tarifa. Siete de cada 10 pasajeros vuelan usando las tarifas mas básicas, es decir no les interesa otros atributos”, indica.

Para Gutiérrez, los congresistas autores de los proyectos de ley no tomaron en cuenta que el costo de homogeneizar las dimensiones del equipaje de cabina será trasladado a todos los usuarios. “120 pasajeros con 10 kilos supuestamente gratis de equipaje de mano son 1.200 kg de peso que consumen combustible. El pago de eso va a la tarifa de todos, lo necesiten o no” , añadió el representante de las empresas de transporte aéreo.

Para Carlos Zúñiga, presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir Perú, el principal problema con la iniciativa congresal es parte de la idea equivocada de que el peso del equipaje no implica un gasto que debe ser cubierto por alguien. “En vez de que la persona que quiera llevar más cosas sea la que pague por el extra, está obligando a que las aerolíneas diluyan el costo del servicio entre todos, incluso entre los que no llevan maletas ni quieren elegir el asiento. Están encareciendo el servicio para todos. Los legisladores no consideran que el avión tiene una capacidad de carga, un límite de volumen, que tiene un precio”, agregó.

En su opinión, lo que sí debe fiscalizarse rigurosamente es que se garantice que las empresas cumplan con el traslado de pasajeros en todas las condiciones adquiridas por el usuario. “Lo que se paga [tarifa básica] es movilizarse de un punto A a un punto B en avión. Lo que pedimos es que se defienda el derecho a que se respeten los tiempos y fechas para se que cumpla con ese traslado”, añadió Zúñiga.

DEFIENDE PROPUESTA

La congresista María Acuña espera que el debate del texto sustitutorio sea atendido en la sesión plenaria del jueves 13 de marzo. Pese al reclamo de las aerolíneas, aseguró que su propuesta respetará la categoría del pasaje, de menor a mayor precio.

“Tenemos que restablecer el equilibrio y la justicia que debe existir entre la relación comercial del consumidor y proveedor. Los que pagamos un pasaje tenemos derecho a tener un asiento de acuerdo al boleto, si es económico o premium. Existe un monopolio aéreo con pocas aerolíneas que se aprovechan del usuario”, dijo.

En diálogo con este Diario, la parlamentaria añadió que su proyecto nació del interés de que quienes vayan acompañados no tengan que pagar un adicional por asientos lado a lado. “No es posible que las familias viajen en diferentes filas del avión. Debemos poder elegir asientos juntos. Muchos viajan con niños menores de edad y no pueden estar separados”, añadió.