Una vendedora ambulante grabó el preciso instante en que una extorsionadora le exigía el cupo de 35 soles diarios a cambio de dejarla trabajar en Ancón. La madre de familia compartió el indignante video en redes sociales, lo que permitió la identificación y posterior captura de la fémina.

“Te estoy informando que me tienen que pagar un cupo de 35 soles desde mañana. Si fuera mala, me pagarías hoy mismo. Llama a Fiscalización, a la misma presidencia, a tus abogados. […] A partir de ahora me van a pagar a mí, porque este no es un cártel de narcos, es el cártel de la justicia ”, se le escucha decir a la delincuente.

La comerciante, visiblemente nerviosa, encaró a la mujer y le dijo que no tenía dinero suficiente para ceder a su pedido. “Nos sacamos el ancho de sol a sol para ganarnos el pan de cada día. Acá no ganamos lo suficiente, trabajamos para comer día a día. Si no trabajamos, no comemos ”, señaló.

El video llegó a manos de los agentes del Serenazgo, quienes emprendieron su búsqueda junto a la PNP. Días previos la hallaron en el AA. HH. Nadie Heredia, donde fingió ser trabajadora de la municipalidad.

Finalmente, su captura se efectuó en el Parque Central de Ancón. La PNP la trasladó a la comisaría para las investigaciones correspondientes.