La Policía Nacional del Perú detuvo a dos presuntos miembros de la organización criminal conocida como “La Batería del Loco Randy”, dedicada al cobro de cupos a empresas de mototaxis y negocios en Comas.

La intervención se realizó la noche del 17 de noviembre en un punto concurrido de la av. Alfredo Mendiola, donde los agentes sorprendieron a los sospechosos cuando, según las investigaciones, retiraban dinero ilícito.

Los detenidos fueron identificados como Fiorela Esther Galarza Basilio (33), alias “Nikol”, y Raúl Félix Serrano Gallardo (31), alias “Ratita”. Durante el operativo se incautó S/ 8.050 en efectivo, diez celulares, tarjetas bancarias, vouchers vinculados a movimientos de la red delictiva y un vehículo registrado con placa ARK-082.

De acuerdo con la PNP, la banda exigía pagos por “inscripción” y cuotas semanales a empresas de mototaxis como “Cristo Viene”, “Fray Martín de Thours” y “ETMURSA Los Rayos”. Además, habrían extorsionado a ferreterías, licorerías y otros comercios de la zona norte de Lima, un sector con alta incidencia de denuncias por este delito.

El coronel Víctor Revoredo Farfán, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, señaló que los implicados utilizaban taxis y vehículos de transporte público para pasar desapercibidos.

Las primeras diligencias apuntan a que la supuesta cabecilla mantenía vínculos con su pareja recluida en el penal de Cañete y con ciudadanos extranjeros relacionados a otras actividades ilícitas.

Revoredo destacó que la detención representa un avance en la lucha contra las mafias de cobro de cupos, aunque advirtió que aún falta esclarecer la estructura completa del grupo criminal y sus posibles conexiones con otras organizaciones. “Este es un pequeño avance. No se ha resuelto el tema. Tenemos que seguir trabajando”, afirmó.