Gerardo Chiclla, director de un colegio privado, y su hijo son víctimas de extorsión en Pachacútec (Ventanilla). Los sujetos les exigen el pago de S/50 mil para no atentar contra sus vidas. Ellos han tenido que contratar seguridad y usar chalecos antibalas para salvaguardar su integridad.

“Gordo, si no me pagas te matamos porque te matamos, tienes hasta mañana para que me deposites los S/50 mil” , se oye en uno de los audios que recibió Gerardo Chiclla vía WhatsApp.

Según Latina, el empresario logró edificar el colegio de sus sueños y por buscar expandirse, sicarios en Ventanilla lo tienen en la mira. “Quédate en Huaycán, no vayas a Ventanilla mejor. Así no te vamos a matar ”, le dicen.

“Yo estoy en Pachacútec, Ventanilla. Hace 20 años nos están extorsionando para dejar libre ese terreno y en este caso hay una persona directa involucrada. La señora Katherine Muñoz que trabaja con este tipo de delincuentes que nos quieren despojar a viva fuerza y nos han mandado unos audios”, reveló el agraviado.

Una ráfaga de disparos y hombre ultimado en el piso es uno de los últimos videos que le enviaron los extorsionadores al profesor. “ Así bajes con un montón de chalecos igual te vamos a matar” , le dicen.

Por su parte, el hijo de Gerardo Chiclla pidió la intervención de las autoridades. “Hago un llamado a la comisaría de Pachacútec, a la Depincri de Ventanilla, a seguridad del Estado, que no se dejen sorprender por la traficante porque estamos luchando contra una traficante de terrenos”, instó.

“Estoy andando ahorita con chalecos antibalas porque tengo que cuidar mi vida. Estoy recibiendo llamadas del penal de Huacho”, añadió.