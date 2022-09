El VI Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción se llevará a cabo entre el 19 y 22 de septiembre. Este es organizado por la World Compliance Association y el evento será de manera híbrida, con talleres de manera virtual y ponencias presenciales.

Mónica Huertas, Presidenta de la World Compliance Association Capítulo Perú, conversó con El Comercio sobre la importancia de este evento y los temas que se desarrollarán.

—¿Cuál es la importancia de este congreso?

Con una sexta edición es muy importante, sobre todo, por la crisis económica y política que atraviesa el Perú, que refleja clarísimas consecuencias de corrupción tanto en el sector público como en el privado. Necesitamos congresos como este para reforzar lo que hemos venido avanzando durante los años. La corrupción es una barrera para el desarrollo económico, viola los derechos humanos y afecta a toda la población.

Es importante concientizar, dar ejemplos y casos prácticos de personalidades que vienen que nos puedan contar de primera mano sus experiencias.

—¿De qué va a tratar el evento y cuáles son las personalidades más reconocidas que participarán?

El 19 y 20 de septiembre hay talleres prácticos donde los asistentes van a poder participar con los expertos internacionales y van a ser virtuales. El miércoles 21 va a ser algo híbrido y el jueves 22 será presencial en la Cámara de Comercio de Lima.

De España viene Iván Martínez López, vicepresidente de la WC internacional, también cofundador y experto en muchas de estas materias. Él va a dictar talleres y presentar el congreso. Viene el oficial de cumplimiento de Bimbo de México. Asimismo, Noelia Romero quien ha sido oficial de cumplimiento en el Barcelona FC - que tuvo uno de los casos más sonados en los últimos tiempos -. Ella va a contar, de primera mano, cómo es que hicieron y cómo sigue avanzando.

—Mencionas que se da en un momento clave para el Perú, ¿por qué y qué análisis tienen ustedes sobre la situación nacional?

La corrupción sigue avanzando, los casos emblemáticos siguen apareciendo, pero el Perú sí ha avanzado en el tema de Compliance. Hace 5 años que apareció la ley 30424 que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y con esta ley las empresas empiezan a implementar un programa de cumplimiento. Entonces, hará hace 7 años o 10 años, solo las empresas corporativas y multinacionales tenían estos programas, pero ahora lo vemos en otro tipo de empresas más pequeñas, todas están direccionándose a esta implementación de un programa de riesgos o un sistema de gestión anticorrupción.

El Perú atraviesa momentos muy fuertes con casos de corrupción, con falta de valores, ética, no hay integridad, entonces vemos importante seguir promoviendo estos programas, estos congresos, esta sensibilización a las personas. Seguimos avanzando en esta lucha y creemos importante la sensibilización y bajar el nivel de corrupción que viene atravesando el Perú. Según Transparencia Internacional, en el 2020 íbamos en el puesto 94 y en 2021 estamos en el 105, hemos retrocedido aún más a un puesto deplorable de corrupción .

—¿Qué significa el compliance o cumplimiento?

No solo es anticorrupción, el mundo del compliance es cumplir con todo lo que se establezca: normas, leyes y eso es lo que nos falta a nosotros. No solo estamos viendo corrupción, si no ahora vamos a tener bloques interesantes de tendencias de libre competencia, ciber seguridad y gobierno ambiental, social y corporativo (ESG).

—¿Este congreso para quiénes está dirigido?

Es una mixtura, por eso tenemos talleres. Vemos que año a año, las personas en el mundo del compliance asisten más, quieren capacitarse y actualizarse. Van muchos profesionales del sector compliance, muchos profesionales del sector de estudios de abogados y se ha creado como una nueva carrera, no hay empresa que no tenga una función de oficial de cumplimiento o un sistema armado de prevención de riesgo. Vemos que cada vez más se necesitan estas capacitaciones. Es para todo tipo de empresa y también para estudiantes que quieren seguir esta línea de cumplimiento.

—¿El sector público será parte del evento?

Sí, todos los años Nelson Chack, contralor general de la República, ha aperturado, pero este año estaría el vicecontralor. Tenemos a Liliana Gil de la Superintendencia del Mercado de Valores y a Sergio Espinoza, de la Superintendencia de Banca y Seguros, que nos apoya año a año.

—¿Qué cambios esperan que sucedan a través de estos congresos?

Lo que hacemos al final del congreso es ver qué queremos lograr más adelante. Es un poco difícil medir. Cuando hacemos algo, nos preguntamos: cómo medimos para saber si realmente estamos llegando a más gente. Entonces cada año tratamos, por ejemplo, con encuestas para saber a dónde nos dirigimos.

Mayormente es concientizar, capacitar y que los asistentes salgan con nuevas ideas para aplicar en su lugar de trabajo y esas son las mediciones que hacemos. Hablamos con asistentes, con personas que tenemos año a año y comentan cada exposición y experiencia aplicada.

—¿Cuánta gente esperan este año?

Aproximadamente 300 o 350 personas. La mayoría participa de los talleres.