El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre la situación del excandidato presidencial Daniel Urresti tras ser sentenciado por el Poder Judicial a 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

Desde La Victoria, la autoridad edil expresó su apoyo al exministro del Interior luego de ser recluido en una carceleta de la Dirincri a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determine en qué penal cumplirá su sentencia.

“Creo que ahora es apoyar a la familia. El señor Urresti es militar y sabe cómo defenderse. Lo que más me preocupa es la familia. Los niños no tienen la culpa y la señora de Urresti me parece una excelente persona”, dijo.

López Aliaga sobre Daniel Urresti: “Siempre hemos sido patas”

“Al señor Urresti le digo una cosa, él ha sido mi amigo y sigue siendo mi amigo. Yo lo he considerado mi amigo siempre, pero ahora no quiero opinar más, quiero darle un mensaje a su familia de amor y cariño y sobre todo a los nietos”, añadió.

Por otro lado, López Aliaga fue consultado sobre la presentación que tendrá el próximo 20 de abril donde tendrá que explicar las metas alcanzadas durante sus primeros 110 días de mandato como alcalde de Lima.

Caso Daniel Urresti

Daniel Urresti recibió la condena al ser considerado coautor del delito de homicidio de Hugo Bustíos, corresponsal de la revista Caretas, el 24 de noviembre de 1988.

