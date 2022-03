La municipalidad de San Isidro efectuó la clausura definitiva en la modalidad de Tapiado y Adhesión de carteles del inmueble ubicado en la calle Godofredo García S/N en San Isidro. Dicho inmueble es el club Orrantia que se encuentra a pocas cuadras da la comisaría del sector. La clausura se debe a que no cuentan con el Certificado y/o Constancia de Seguridad (ITSE) otorgado por Defensa Civil .

El comunicado del municipio menciona que se le notificó en octubre del año pasado a la junta vecinal del club Orrantia del Mar - dueños del inmueble - la infracción por no tener el certificado de Defensa Civil. Además, indica que “en 45 años nunca han cumplido con pagar sus arbitrios”.

Antes de la clausura, este club funcionaba para que niños y vecinos puedan ir a hacer deportes como fútbol y frontón. Asimismo, las vecinas de la zona iban a rezar el rosario a diario. La junta emitió un comunicado donde menciona: “el alcalde Augusto Cáceres Viñas y sus funcionarios, durante toda su gestión, se han dedicado a hostigarnos injustificadamente”.

En esa misma línea, el presidente de dicha junta vecinal, Tito Yamamoto, explicó a El Comercio que para sacar el certificado de defensa civil, necesitan un certificado de numeración – actualmente el local se registra sin número -, pero no pueden hacerlo porque la municipalidad no tiene su catastro actualizado y pese a los pedidos, no lo han hecho.

“Necesitamos que actualicen el catastro para que nos reconozca como lo hace registros públicos y luego sacar el certificado de defensa civil. El lunes estamos yendo a la municipalidad con un notario para que nos lo nieguen nuevamente y que quede registro”, explicó Yamamoto.

Aseguró que el local cumple con todas las medidas necesarias: extintores, lamparas de seguridad, etc. “Todo esto se da por la falta de conocimiento del alcalde Augusto Cáceres que piensa que este es un local comunal (…) o que le corresponde a la municipalidad”, agregó.

Certificado de inscripción del local en 1978. (Foto: Junta vecinal club Orrantia del Mar)

El Comercio trató de comunicarse con la municipalidad de San Isidro, pero indicaron que solo están manejando el comunicado publicado en redes.

