San Isidro realiza operativos contra el transporte informal.
San Isidro realiza operativos contra el transporte informal.
Por Redacción EC

En el contexto del Día del Inspector de Tránsito, la Municipalidad de San Isidro destacó la labor de sus inspectores municipales, quienes realizaron 6 707 intervenciones vehiculares durante 359 operativos de fiscalización ejecutados entre enero y junio del 2026, contribuyendo al fortalecimiento del orden vial y la seguridad en las principales vías del distrito, de acuerdo con información de la Subgerencia de Tránsito y Movilidad Urbana.

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