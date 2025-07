El edificio obtuvo en marzo la licencia de construcción de la municipalidad distrital. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

Detalles del proyecto

La obra se sitúa en el cruce de la Av. Salaverry y la calle Burgos. Tiene una ubicación privilegiada debido a su cercanía a centros comerciales, como el Real Plaza de Salaverry y áreas verdes.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Según la web de la inmobiliaria Tale, encargada de la venta del proyecto, se ofrecen departamentos de 41 m² hasta 167 m², que pueden tener hasta tres dormitorios. El precio mínimo de las viviendas es de S/376.000.

Presentación de 'Salaverry District' en la web de la inmobiliaria Tale.

La controversia con la construcción del edificio se debe a un reciente informe de la Contraloría General de la República, que advierte que la licencia de edificación otorgada a la obra incumple con regulaciones vigentes.

El Comercio accedió al informe. De acuerdo con el mismo, la Municipalidad de San Isidro otorgó la licencia a pesar de que el anteproyecto asociado tiene un proceso judicial en curso. Además, el proyecto presenta observaciones que incumplen las normas de desarrollo urbano y edificación.

¿Cuáles son las observaciones realizadas por la Contraloría?

De acuerdo con la ordenanza municipal N° 950-MML, que determina el plano de alturas normativas de San Isidro, en esta cuadra de la Av. Salaverry , solo pueden construirse edificios con una altura máxima de 10 pisos . Asimismo, en la calle Burgos , solo se admiten inmuebles con una altura máxima de 4 pisos .

Sin embargo, la altura proyectada del proyecto es de 28 pisos (más azotea) en la Av. Salaverry y 11 pisos en la calle Burgos . En consecuencia, la Contraloría sostiene que el anteproyecto no cumple con la altura máxima permitida.

Conclusión sobre la altura máxima.

Así también, el informe advierte que el anteproyecto no cumple con el requerimiento de número de estacionamientos privados y de visita por unidad de vivienda.

Según la Contraloría, la edificación cuenta con 186 unidades de vivienda, por lo que debería contar con 372 estacionamientos exclusivos y un máximo de 55 estacionamientos de visita. Sin embargo, el anteproyecto plantea 138 estacionamientos y ningún estacionamiento de visita .

Conclusión sobre estacionamientos.

Además, el informe indica que el anteproyecto no cumple con el área mínima de vivienda por tipo de dormitorio ni con el porcentaje mínimo de unidades de 3 dormitorios.

Conclusión sobre el área mínima de vivienda.

Así también, la Contraloría asegura que el anteproyecto incumple las disposiciones sobre el 30% máximo de área techada, 50% mínimo de área verde y los retranqueos laterales de 3 metros en la azotea, establecidos en la Ordenanza N° 523-MSI. Adicionalmente, observa que el anteproyecto no cuenta con control de registro visual hacia las viviendas unifamiliares colindantes, lo cual incumple la Ordenanza N° 523-MSI.

El informe también advierte que el anteproyecto se encuentra judicializado en un proceso contencioso administrativo.

Observación de la Contraloría sobre la judicialización del anteproyecto.

El Comercio contactó a la inmobiliaria Tale para solicitar su descargo ante las observaciones de la Contraloría. Un representante de la empresa indicó que enviaría una respuesta por correo. Sin embargo, no se recibió un mensaje hasta el cierre de esta nota.

La obra se sitúa en el cruce de la Av. Salaverry y la calle Burgos. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

Este Diario también solicitó una entrevista a la Municipalidad de San Isidro con un vocero. La comuna respondió a través de un comunicado, donde informa que ha dispuesto el inicio de acciones administrativas para determinar responsabilidades sobre la licencia de construcción otorgada al proyecto.

Comunicado Municipalidad de San Isidro

La voz de los vecinos

El Comercio entrevistó a Kathy Villafuerte, Manuel Tejero y Gustavo Calvo, vecinos del sector 1-1 de San Isidro, donde se ubica la construcción del proyecto ‘Salaverry District’. Los tres afirmaron que ni la municipalidad distrital ni la inmobiliaria Tale consultaron a los habitantes de la zona su opinión sobre la obra y su impacto. “Todo se ha llevado en un secretismo que nos indigna. Nosotros nos enteramos de la obra porque empezamos a ver camiones en [la calle] Burgos”, declaró Calvo.

Los vecinos mencionaron que su preocupación respecto al proyecto responde a la densidad poblacional del sector 1-1, el aumento de la congestión vehicular y su impacto ambiental.

“ Una edificación de esa envergadura es insostenible desde el punto de vista del desarrollo urbanístico ordenado . No es posible que se construya en esta zona una edificación de 28 pisos con casi 200 departamentos y 140 estacionamientos para 600 personas“, opina Villafuerte. ”3.496 vecinos vivimos en el sector 1.1 según el último censo“, agregó.

Carteles en la calle Burgos en rechazo al proyecto. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

Por su parte, Tejero cuestionó la tugurización que ocasionará el proyecto. “Este edificio tendrá un impacto negativo en la residencialidad y calidad de vida de los vecinos. Cuánto más población hay en un espacio pequeño, más contaminación, tráfico y caos se genera. Se resume en el problema de la tugurización. Nos preocupa que los sistemas de agua, desagüe y electricidad colapsen“, relató. “Otro problema es el tráfico. Burgos es una calle estrecha de un solo sentido y no está diseñada para camiones, como los que ingresan para la obra. Además, este punto de Salaverry ya está congestionado todos los días por la gente que llegue al mall”, añadió.

Calvo coincide con la preocupación por la tugurización de la zona y cuestionó a la obra por las observaciones realizadas por la Contraloría. “El proyecto trastoca el urbanismo de la ciudad, aumentando la congestión vehicular y los inconvenientes para para los vecinos. Además, no tienen suficientes concheras para la población que quiere albergar y tienen dimensiones que no se ajustan a parámetros normativos, como la altura de pisos permitida. La altura de pisos no es algo que nosotros nos inventemos: es un pacto normativo entre la Municipalidad de Lima, la Municipalidad de San Isidro y los vecinos. Eso no lo puede revertir unilateralmente nadie “, aseveró.

En esa línea, Tejero cuestionó que la inmobiliaria Tale afirme que el proyecto ‘Salaverry district’ cumple con la normativa legal y los procesos administrativos vigentes cuando pretende construir 11 pisos hacia la calle Burgos y 28 pisos hacia la Av. Salaverry.

“Esto incumple las normas de altura del distrito. Además, aunque supuestamente solo habrá 11 pisos hacia Burgos, finalmente desde la calle vamos a observar los 28 pisos de la Av. Salaverry. Entonces, el impacto al ornato visual será el mismo”, expresó.