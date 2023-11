Una mujer que regresó al Perú a visitar a su familia luego de cuatro años en el extranjero fue asaltada en la puerta de su domicilio a manos de un grupo de delincuentes, en el distrito de San Isidro. Ella sospecha que la siguieron desde el aeropuerto Jorge Chávez.

LEE MÁS | Rutas de Lima aclara que no realizará ningún incremento de peajes, tal como lo anunció RLA

Según América Noticias, Giovana Vela se dirigía junto a su hija para reencontrarse con sus padres. En ese momento, baja del vehículo y se dirige al interior del domicilio. Señala que no se dio cuenta que detrás venía un hombre con un arma.

“Ellos estacionaron casi al mismo tiempo que el auto que nos traía, no pasaron ni tres minutos. Me apuntó con un arma en la cabeza y me dijo ‘trae el maletín’”, dijo en el matinal.

Precisó que se llevaron su DNI peruano, pasaporte, certificados de nacimiento, matrimonio, el celular del país donde reside y documentos de su mascota.

Los ladrones huyeron en una motocicleta. En todo momento usaron el caso de seguridad para no ser reconocidos.

Agentes de la comisaría del distrito analizarán las cámaras de seguridad de la zona para determinar hacia dónde huyeron los facinerosos.