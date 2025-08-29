Como cada año, miles de personas acudirán a dejar su carta en el pozo de los deseos ubicado en la Basílica Santuario Santa Rosa de Lima, en el Centro Histórico de la capital. Por ello, este 30 de agosto, la Municipalidad de Lima desplegará un plan especial de seguridad para evitar cualquier contratiempo.

La MML informó desplegarán 800 agentes municipales y drones en los alrededores del santuario, ante la masiva asistencia de fieles. La Gerencia de Seguridad Ciudadana indicó que el plan busca garantizar el orden y la protección de los visitantes que participen en esta tradicional celebración religiosa.

Miles de fieles se aglomeran cada año en el santuario de Santa Rosa de Lima, en la primera cuadra de la avenida Tacna. Foto: Andina

Los drones permitirán monitorear desde el aire la zona de acceso y el interior del circuito del pozo de los deseos, ayudando a prevenir aglomeraciones y responder de manera rápida ante cualquier emergencia.

Los visitantes deben tomar en cuenta que el ingreso se realizará por el jirón Callao, donde se formarán colas reguladas por el personal de seguridad. Los fieles se desplazarán por un circuito que los llevará a la avenida Tacna, desde donde ingresarán al santuario y podrán depositar sus cartas en el pozo de los deseos.

Finalmente, podrán salir a través de la calle Conde de Superunda.

Más de 800 efectivos municipales estarán presentes en el Santuario. Foto: Municipalidad de Lima

La Basílica Santuario Santa Rosa de Lima recomendó a los ciudadanos a acudir con su carta ya lista para facilitar el ingreso y mantener el orden. También piden que la permanencia en el pozo sea breve, para dar paso a los demás fieles que esperan en las colas. Vale precisar que en el lugar, se celebrarán misas durante todo el día

El plan de seguridad también incluye el apoyo de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos para reforzar la atención médica de emergencias y la gestión del tránsito en las calles cercanas al santuario.