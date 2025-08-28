La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que el pasado miércoles 27 de agosto delincuentes informáticos intentaron sustraer fondos de sus cuentas en el Banco de la Nación.

“Unos delincuentes informáticos pretendieron sustraer fondos de las cuentas de la Municipalidad de Lima en el Banco de la Nación”, señaló la comuna en un comunicado difundido este jueves.

Ante ello, indicó que se interpuso la denuncia correspondiente “ante el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, contra los que resulten responsables de estas acciones delincuenciales”.

En el mismo documento, la comuna capitalina exigió al Banco de la Nación “mejorar sus sistemas de cómputo, para dar mayor seguridad a los depósitos de las instituciones públicas así como del público en general”.

Este intento de fraude ocurre después de que dos municipalidades en provincias sufrieran millonarios robos cibernéticos bajo un modus operandi similar.

En Sullana (Piura), los delincuentes bloquearon el acceso a las cuentas de la municipalidad en la plataforma Multired Empresarial e hicieron llamadas haciéndose pasar por funcionarios del Banco de la Nación.

Convencieron a dos jefes municipales de proporcionar códigos de verificación, lo que permitió concretar transferencias irregulares. El 1 de agosto se descubrió que la comuna había perdido S/ 1,27 millones.

En Yura (Arequipa), el 24 de julio, ciberdelincuentes también se hicieron pasar por personal del banco y convencieron a funcionarios para que entregaran claves de acceso. Así lograron transferir S/ 1,5 millones a cuentas bancarias en Trujillo vinculadas a empresas de distintos rubros.

El gerente municipal, Miguel Vilca, confirmó que se separó a los funcionarios implicados y que la Fiscalía pidió el levantamiento del secreto bancario para esclarecer los hechos.