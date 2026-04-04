Tras la época de fuertes lluvias en Arequipa, las actividades se restablecen con normalidad. Una de ellas es la estudiantil, ya que la Universidad Continental (UC) abrió sus puertas para recibir a miles de estudiantes. Desde tempranas horas, las autoridades universitarias dieron la bienvenida a los alumnos y familias, acompañando el inicio del ciclo académico y fortaleciendo el vínculo. El campus volvió a activarse, aulas entraron en funcionamiento y estudiantes se reencontraron con sus docentes y compañeros.

El retorno a aulas se da tras la implementación de las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades académicas. Este reinicio consolida la continuidad educativa y genera condiciones favorables para el aprendizaje y la experiencia universitaria.

“Se siente bien volver, reencontrarnos con nuestros compañeros y retomar las clases en el campus. Hay movimiento, todo está funcionando y eso nos da tranquilidad para seguir avanzando con nuestra formación”, comentó una estudiante al término de su jornada.

“Lo importante es que estamos aquí, estudiando, aprovechando las clases y enfocándonos en nuestro futuro. Eso es lo que queremos todos”, señaló otro estudiante.

“Como padre, ver a mi hijo regresar a clases con normalidad y en un entorno ordenado me da tranquilidad. Lo que uno quiere es que puedan estudiar seguros y continuar con su formación sin interrupciones”, expresó un padre de familia.

Las autoridades de la Universidad Continental ratificaron su disposición permanente de trabajar de manera articulada con las autoridades, contribuyendo desde la educación al desarrollo de la ciudad y garantizando espacios adecuados para la formación de miles de jóvenes.

Este reinicio ocurre en medio de una gran noticia para la comunidad UC, ya que, de acuerdo con el ranking internacional Scimago 2026, la Universidad Continental alcanzó el Top 5 nacional en áreas de Ingeniería y Ciencias Sociales.