Resumen

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Tras la época de fuertes lluvias en Arequipa, las actividades se restablecen con normalidad. Una de ellas es la estudiantil, ya que la Universidad Continental (UC) abrió sus puertas para recibir a miles de estudiantes. Desde tempranas horas, las autoridades universitarias dieron la bienvenida a los alumnos y familias, acompañando el inicio del ciclo académico y fortaleciendo el vínculo. El campus volvió a activarse, aulas entraron en funcionamiento y estudiantes se reencontraron con sus docentes y compañeros.

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