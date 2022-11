El 20 de noviembre, diferentes colectivos se organizaron para llevar a cabo una nueva movilización contra el Jefe de Estado. Los protestantes tenían como objetivo principal llegar hasta la Plaza Mayor de Lima para que sus reclamos sean escuchados.

El Comercio siguió la ruta de los protestantes en la segunda marcha contra el gobierno de Pedro Castillo.

La movilización se realizó en diversas regiones del país como Trujillo y Tacna y no solo tenía como objetivo elevar el pedido de renuncia del Presidente de la República, sino también demandar que la OEA “no blinde”, es decir que no proteja al presidente Castillo y escuche más versiones.

Al ingresar a Jirón de la Unión en Lima se observaron a los primeros protestantes. A diferencia de la primera marcha del 5 de noviembre, esta tuvo una menor cantidad de personas en las calles. Dos señoras estaban molestas con los policías que restringían el acceso a la Plaza. “Nos tienen miedo, cómo es posible que defiendan a un delincuente”, dijo una de ellas.

Este Diario conversó con los manifestantes y representantes políticos durante la marcha.

Los manifestantes contaban con numerosos carteles, uno de ellos decía ‘Fuera OEA, con mi país no se metan, al Perú se le respeta’. Al ver que no se generaba el movimiento deseado, los protestantes se dirigieron al cruce entre Jirón Camaná y Jirón Callao, donde se unieron con más personas y juntos gritaron “Castillo es corrupción, miseria y destrucción”.

Al ritmo de arengas y tambores, los peruanos compartieron sus reclamos a El Comercio. “Le pido a las personas que están en sus casas que salgan, nuestro país está en peligro y están siendo cómplices”, señaló una señora con megáfono en mano. Del mismo modo, una ciudadana más declaró a este Diario: “la OEA tiene que escuchar a los verdaderos peruanos que sacan adelante a este país, no a esa banda de delincuentes”.

Se registraron enfrentamientos entre los protestantes y la policía.

Mientras repetían “no es un presidente, es un delincuente” y “fuera, Castillo, fuera”, un grupo de seguidores fujimoristas, liderados por la ex congresista Cecilia Chacón, se sumaron a la multitud. Los asistentes se desplazaron por los jirones Ica, Camaná, Huancavelica y Unión tratando llegar a Plaza de Armas, pero diversos cordones policiales y rejas les limitaron el paso.

También se registraron enfrentamientos, los protestantes lograron tumbar las rejas que impedían el acceso a la Plaza histórica. Sin embargo, la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersarlos. Por ello, los manifestantes retrocedieron hasta el cruce entre Jirón de la Unión y Jirón Huancavelica.

Los cordones policiales hicieron frente a los ciudadanos, quienes tenían como objetivo ingresar a la Plaza de Armas de Lima.

Entre los partidos políticos asistentes estuvieron miembros de Fuerza Popular y Partido Popular Cristiano (PPC), como Cecilia Chacón y Lourdes Flores Nano, respectivamente.

La policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a la población.

Al no poder ingresar a Plaza de Armas, los ciudadanos se dirigieron hasta la Plaza San Martín para finalizar su movilización.

