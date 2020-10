Conforme a los criterios de Saber más

Unidad de Investigación

La contraloría ha advertido a Essalud que por la compra de 1′174.800 pruebas rápidas de COVID-19 a una sola empresa, valorizada en más de S/41 millones, hay un incumplimiento en el plazo de la entrega “sin evidencia de ampliación de plazo ni observaciones sobre dicho retraso”. Remarcó que al no existir una carta-fianza por esta compra, “genera el riesgo de no cobrar penalidades” por S/4′100.052 en perjuicio económico de la entidad.

“La situación adversa generaría riesgo del no cobro de penalidades por demora injustificada en la entrega, en perjuicio económico de la entidad considerando que no cuenta con carta-fianza”, señaló la contraloría en su informe tras analizar la documentación de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (Ceabe) de Essalud.

El pasado 16 de octubre, este Diario detectó que Essalud contrató directamente la empresa Aionia Technology Corporation S.A.C. por la compra de 1′174.800 kits de pruebas rápidas de origen chino, a S/34,90 cada una. Esta adquisición de un total de por S/41′000.520 fue aprobada por la presidenta ejecutiva, Fiorella Molinelli.

La orden de compra se emitió el 10 de julio. El plazo otorgado para ese stock de pruebas rápidas (1′174.800) fue de dos días, hasta el 13 de julio. La causal de la compra fue la situación de “emergencia”. Todo esto ha sido señalado por la contraloría en su informe.

Fuente: Contraloría General de la República

Según el órgano de control, Aionia entregó los bienes incumpliendo el plazo ofertado de 3 días calendario, como se estableció. Señaló que el total de las pruebas rápidas fue entregado “recién el 15 al 29 de julio” en cuatro entregas con 16 días de atraso. Sin embargo, advierte la contraloría, Aionia “no ha acreditado” pedidos de ampliaciones de plazo y la entidad “no ha formulado” observaciones respecto a dicho incumplimiento.

Asimismo, remarcaron que si bien aún Essalud no ha adjudicado el monto a Aionia -los más de S/41 millones- "existe el riesgo del no cobro de penalidad por mora de S/4′100.052 en perjuicio económico de la entidad “considerando que no se cuenta con carta-fianza”. Sobre este punto, remarcó que “incumple” con la Ley de Contrataciones del Estado respecto a los requerimientos técnicos mínimos y condiciones generales para la contratación del suministro de dispositivos médicos y con el plazo previsto en la orden de compra.

Fuente: Contraloría General de la República

Aionia es una empresa que fue creada a finales del 2018. De acuerdo a sus antecedentes como proveedor en el Seace, solo había tenido tres contratos con el Estado antes de Essalud: entre mayo y junio dos municipalidades y una universidad le han comprado pruebas rápidas por un total de S/77.556. Según los informes emitidos por la Sunat a los que accedió El Comercio, entre enero y mayo del 2020 Aionia importó cero dólares. Al mes siguiente, en junio, sus importaciones alcanzaron los US $1′430.000. En julio han sido US$120.000 más; en agosto US$ 59,300 más.

Este Diario pudo documentar las declaraciones únicas de importación hechas por Aionia. Estas empezaron el 5 de junio pasado con 5.000 cajas de 40 unidades de pruebas rápidas de COVID-19 de marca Wuhan Unscience Biotechnology. Continuó el 16 y el 30 de junio, de acuerdo a los reportes que obtuvo El Comercio. En la declaración del 30 de junio ingresaron 15.240 cajas de 40 unidades cada una: es decir, 609.600 de test rápidos. Dos días después, el dos de julio, Essalud inició el proceso de la compra directa de las más de 1′700.000 pruebas, que fue otorgada a Aionia.

La empresa respondió entonces a El Comercio que este proceso “no requirió de una garantía ya que el total de la inversión es de parte de nuestra empresa y nuestros acreedores”. Aseguraron que las importaciones se realizaron “recién en junio” y su plan de venta era únicamente el sector privado. “Logramos un stock y preferencia en despacho cuando otros proveedores no tenían la capacidad de atender a nuestro país. Al enterarnos de este concurso decidimos participar ya que contábamos con stock para entrega inmediata, dejamos de vender al Privado a un precio más alto y con pago adelantado y priorizamos la venta a Essalud”, indicaron.

Asimismo, Aionia manifestó que cumplieron con la “entrega del total de la orden de compra en el plazo ofertado a la entidad” y que “Essalud aún no cumple con el pago”. “Nuestra empresa aún no ha recibido un solo sol de la Entidad, lo que nos viene ocasionando pérdidas”, añadieron.

Fuente: Contraloría General de la República.

Si bien la contraloría ha confirmado que Essalud no ha adjudicado el monto total del contrato, indica lo contrario de lo manifestado por Aionia respecto a la entrega del producto. “De acuerdo a las guías de remisión que consignan sello y firma de recepción de la encargada del almacén, [...] y de las consultas realizadas al reporte de control visible de almacén del sistema SAP, se advierte que dicho almacén recepcionó los dispositivos médicos del 15 al 29 de julio del 2020. De la situación se desprende que la empresa Aionia entregó los bienes fuera del plazo establecido en la orden de compra (hasta el 13 de julio del 2020), es decir con una demora de 16 días calendario y en un tiempo de 15 días, incumpliendo el plazo ofertado (3 días calendario)”, precisó la contraloría en su informe.

Sin conformidad

La Gerencia de Adquisiciones de Bienes Estratégicos de la Ceabe respondió a la contraloría que las entregas periódicas del contratista fueron por “una reprogramación efectuada por nuestro almacén, la misma que se debe a la falta de capacidad del almacenamiento, debido al alto tránsito de bienes estratégicos por emergencia sanitaria”.

La contraloría, no obstante, señaló que en el Sistema de Administración Documentario "no se advierte que la empresa haya presentado una solicitud de ampliación de plazo. “Así como tampoco obra en el expediente de contratación documento alguno que acredite que la entidad haya otorgado a la empresa adjudicada la ampliación del plazo [...] conforme se establece en la ley de contrataciones del Estado”.

Además, advierten que “no se ha evidenciado que las entregas de las pruebas rápidas cuenten con las conformidades otorgadas por el área usuaria de cada establecimiento de salud con el sustento de la verificación de la calidad, cantidad, cumplimiento de las condiciones contractuales y pruebas realizadas”, como también lo establece la Ley de Contrataciones del Estado.

“Ni se evidencia la formulación de observaciones por el incumplimiento del plazo de entrega por parte del área usuaria, motivo por el cual resultaba necesario que el proveedor cumpla con entregar la garantía de fiel cumplimiento [...] y de ser el caso, la ejecución de la garantía por la penalidad incurrida”, añadieron.

Este Diario consultó a Essalud y a la empresa por este último informe de la contraloría. Hasta el cierre de esta nota, no hubo respuestas.