El viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud, Luis Suárez Ognio, dio a conocer este viernes los resultados del estudio de seroprevalencia en el país que permitirá determinar la proporción exacta de la población que ha estado expuesta al contagio por coronavirus. En esa línea, informó que esta evaluación ya culminó en Lima y Callao y revela que el 39.3% de la población tiene anticuerpos para COVID-19.

En conferencia de prensa, el representante del Minsa señaló que el estudio en general culminará este mes de diciembre. “Ya Lima y Callao han sido culminados y podemos dar los resultados preliminares. (...) El estudio tiene que ser culminado en este mes y nosotros vamos a seguir informando de este resultado de cada lugar”, señaló.

Viceministro de Salud Pública brindó detalles del estudio de seroprevalencia (Captura: Minsa)

Añadió que la mayor prevalencia se reportó en las mujeres. “Estos son los primeros resultados, para Lima y Callao sumado los dos, 39.3% de la población tiene ya anticuerpos para el COVID-19. Unos 39.6% en Lima y 36.1% en el Callao. Cuando lo vemos por género masculino: 33.2% y femenino: 45.2%. Las mujeres se han expuesto más que los hombres. Hay una prevalencia un poco mayor en las mujeres”, precisó Suárez Ognio.

Ministerio de Salud reveló cifras de la población en Lima y Callao. (Captura: Minsa)

Respecto a estos resultados visto desde las etapas de vida, detalló que el porcentaje de infecciones es el siguiente: niños y adolescente (41.1%), jóvenes (37.6%), adultos (39.7%) y adultos mayores (37.7%).

Con relación a nivel socioeconómico, el viceministro precisó que en el estrato más alto (distritos residenciales de Lima) el nivel de contagio es de 13.1%, es decir la seroprevalencia más baja. “A mayor pobreza, mayor prevalencia. En el estrato medio y bajo están por encima del 50% o sea la mitad ya se infectó en distritos más pobres de Lima Metropolitana”, agregó el viceministro de Salud.

No obstante, Luis Suárez advirtió que a la fecha la mayor parte de población en Lima es susceptible a contraer el COVID-19. “En esta otra variable, se ve el 60.4% para Lima y 63.9% Callao. Todavía la mayor parte de población en Lima es susceptible. Lo que quiere decir es que no pensemos que en la inmunidad de rebaño, y se bajamos la guardia, dejamos de usar mascarilla, no cumplimos el distanciamiento puede hacer que se incremente el riesgo [de contraer la enfermedad]”, finalizó.

