Los conductores que utilizan la Costa Verde para desplazarse en el sentido de sur a norte se vieron sorprendidos con el cierre de la vía, desde primeras horas de la mañana de este martes, debido a la caída del pórtico metálico que protege al puente peatonal Bajada de Baños, en Barranco. Un camión impactó la estructura metálica y huyó del lugar.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran, que pasadas las 5 a.m., el vehículo pesado chocó contra el arco, pero no detiene su marcha, incluso, en su avance, logra desprender parte del anclaje colocado al ras de la pista. Al final, puede pasar por debajo del puente, causando pequeños daños en la base. Una camioneta que venía atrás chocó con la estructura ya caída en la pista. El parabrisas y la parte delantera de la unidad resultaron destrozados.

La estructura metálica quedó en medio de la pista de la Costa Verde tras el impacto. (Fotos: César Grados/@photo.gec)

De inmediato, las autoridades cerraron el tránsito en la vía de la Costa Verde en el sentido de sur a norte, por lo que los vehículos tomaron rutas alternas, mientras que funcionarios de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), de la Municipalidad de Lima, evaluaron los daños.

El pórtico metálico antimpacto en la Costa Verde fue instalado el pasado 23 de enero por la Municipalidad de Lima para, precisamente, evitar que las unidades cuyos conductores no respetan la altura máxima permitida choquen contra la base o los pilares del puente Bajada de Baños.

Solo los vehículos con una altura máxima de hasta cuatro metros pueden pasar por debajo del puente Bajada de Baños. En ese tramo de la Costa Verde, la velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora. En la actual temporada dicha zona de Barranco es muy visitada por los veraneantes, especialmente los fines de semana.

Emape advierte que camiones no pueden circular por la Costa Verde

Stephanie Moller, gerente de Obras Sociales y Mantenimiento de Puentes de Emape, advirtió que actualmente está prohibido que circulen vehículos de carga pesada, los de la categoría N3, por la Costa Verde, por lo que corresponde a la Policía fiscalizar que la medida se cumpla.

“Actualmente está prohibido que ingresen vehículos de carga pesada, los de la categoría N3. Hay un tema de fiscalización, un tema de llamar a la Policía para que vea que no pueden ingresar tanto por la parte de Chorrillos por la misma Bajada (de Baños) porque nos causa todo este evento”, indicó.

Anunció que se denunciará penalmente al chofer y al propietario del camión que chocó con el pórtico ubicado en la Costa Verde, para lo cual se revisarán las imágenes de las cámaras de seguridad de los distritos de Barranco y Miraflores. La compra e instalación del arco metálico tendrá un costo de 60 mil soles.

En años anteriores se han registrado impactos al puente Bajada de Baños, por lo que la Municipalidad de Lima ha tenido que realizar trabajos de reparación.

La funcionaria remarcó que, desde el 2024, se han registrado cinco impactos contra el puente Bajada de Baños, incluso, recordó que una de las unidades impactó con las vigas, por lo que la vía de la Costa Verde estuvo cerrada siete días para hacer la reparación.

Precisó que Emape tiene bajo su administración 206 puentes, de los cuales 50 han sido impactados. Entre los años 2024 y 2025, unos 25 camiones han chocado con puentes ubicados en Lima Metropolitana, como el de Ricardo Palma, Huánuco, entre otros.

“Al llegar a una cantidad de 25 impactos, entonces hay que hacer un llamado a los conductores para que tomen conciencia. Esta infraestructura es primordial para la ciudad, entonces, chocarlos e impactarlos causa malestar a la gente”, manifestó.

Congestión vehicular en la Costa Verde

El cierre de la vía de la Costa Verde en el tramo comprendido entre la bajada de Agua Dulce, en Chorrillos, y la bajada de Armendáriz, en Miraflores, en el sentido de sur a norte, causó que los vehículos utilicen rutas alternas y se registre una gran congestión vehicular, sobre todo en la hora punta de la mañana. Incluso, se reportó que los vehículos formaron filas de cerca de tres kilómetros, desde la avenida Huaylas hasta Barranco.

Los conductores indicaron que les llevó más de una hora recorrer el trayecto entre Chorrillos, Barranco y Miraflores. Las vías, como malecón Grau y avenida Escuela Militar, se vieron saturadas de vehículos, pese a que los inspectores de tránsito trataban de ordenar el desplazamiento de las unidades. Algunos ciudadanos optaron por trasladarse en bicicleta o scooter para evitar el caos vehicular.

Con el uso de maquinaria pesada, Emape retiró los restos del pórtico de la vía y, pasado el mediodía, se reabrió el tránsito en la Costa Verde.

La Costa Verde es una vía expresa, pero por ella circulan camiones, motos y transporte público, asegura especialista

Franklin Barreto, especialista en tránsito, transporte y seguridad vial, contó que, en la actualidad, los camiones, motos, unidades de transporte público e, incluso, mototaxis transitan sin problemas por la Costa Verde, pese a que se trata de una vía expresa.

Estas son las condiciones que debe tener una vía expresa para ser considerada como tal.

El especialista contó a El Comercio que la Municipalidad de Lima aprobó, en 1999, el plano vial del sistema metropolitano y consideró a la Costa Verde como una vía expresa. Luego, en septiembre del 2022, se emitió la ordenanza 2499, la cual estableció qué condiciones debe tener una vía expresa para ser considerada como tal, como no tener giros en U, no tener cruces a nivel, no permitir la circulación de vehículos pesados y ligeros, y solo se permitirá el transporte público de forma segregada.

En ese contexto, recordó que la MML tuvo que retroceder en su decisión de no permitir la circulación de motos en la Costa Verde, ya que los conductores de vehículos ligeros alegaron que dicha vía no cumple las condiciones de vía expresa.

Por ello, planteó que la Municipalidad de Lima modifique la ordenanza 2499-2022 y establezca que existen vía expresas especiales y modificar el concepto original.

“Esa ordenanza del 2022 se establece con meridiana claridad qué cosa es una vía expresa, de qué consta y qué está permitido y no está permitido, pero el problema está en que el concepto que se toma sobre vía expresa ha ocasionado que, en la actualidad, la autoridad municipal haya tenido que retroceder para permitir el paso de motos lineales y camiones. Esa Costa Verde ha perdido toda esencia como vía expresa”, manifestó Barreto.

“En la norma se señala que en una vía expresa no se permiten giros en U, el transporte de carga está restringido, es decir, los camiones, el transporte público está restringido, pero vemos que en la Costa Verde hay transporte público, se meten inclusive mototaxis, hay camiones, motos. Entonces, no es una vía expresa, a la Municipalidad de Lima lo tienen contra la espada y la pared porque no saben definir qué es una vía expresa”, agregó.

“Si se quiere zanjar el problema de raíz es modificar el concepto de que se tiene de la vía expresa metropolitana en la ordenanza 2499-2022, hay que modificar ese concepto y hay que poner que en algunos casos hay vías expresas especiales, pero que se restringe todo tipo de transporte de carga, transporte público y vehículos menores”, aseveró.

MML instaló pórticos metálicos ‘antimpacto’ en puentes de Lima

La Municipalidad de Lima instaló, en enero pasado, siete pórticos metálicos ‘antimpacto’ y dos pórticos disuasivos para evitar choques en puentes vehiculares y peatonales, tal como ha ocurrido anteriormente, y así proteger la infraestructura vial.

Los vehículos que exceden la altura permitida impactan primero en la viga de los pórticos metálicos, sirviendo de contención y protegiendo así a los puentes. Mientras que los pórticos disuasivos contienen varillas metálicas colgantes que los conductores, al rozarlas, lo entenderán como una alerta de que sobrepasaron la altura máxima.

A través de Emape se han colocado dos pórticos de sacrificio en el histórico puente Bajada de Baños, en Barranco, cuya viga fue reconstruida tras ser impactada en julio del 2024. La estructura es muy usada por bañistas, deportistas y turistas en la temporada de verano.

El pórtico metálico 'antimpacto' fue instalado el pasado 23 de enero. (Foto: Emape) / Alexis Huaccho

También se instalaron pórticos de sacrificio en el puente del bypass del óvalo Higuereta (límite de Surco y Barranco), dos en el puente Eduardo Villarán (límite de San Isidro y Lince) y uno en el puente de la Plaza Unión (Cercado de Lima).

El tamaño de estos pórticos varía según la altura del puente. En promedio pueden medir 4.35 metros de largo y 14 metros de ancho.

Los pórticos disuasivos fueron colocados en los puentes Huánuco y Ricardo Palma, en Cercado de Lima. Ambos puentes fueron oportunamente rehabilitados tras ser dañados en 2024.