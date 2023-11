La Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL) inició una nueva convocatoria a las regiones, a fin de que diversas organizaciones sociales y sindicales participen en nuevas protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. Sin embargo, uno de sus dirigentes, el docente Lucio Ccallo Ccallata está vinculado al Movadef, el brazo político de la agrupación terrorista Sendero Luminoso.

En un oficio difundido por Perú21, la Comisión Organizadora del Encuentro Nacional de las Regiones ha invitado a dirigentes al Tercer Encuentro de las 26 regiones y organizaciones sindicales y sociales que se realizará entre el 25 y 26 de noviembre. La sede será en el local Mega Plaza Viacaba, en la avenida Saénz Peña, en la provincia constitucional del Callao, de acuerdo al documento.

“Invocando convertir a este evento en un espacio donde confluyamos todos los sectores, clases sociales, vertientes culturales, religiosos, aún con nuestras diferencias y concertemos la verdadera unidad del pueblo, a fin de rescatar nuestra soberanía nacional, el estado de derecho, la libertad de expresión, derecho a la protesta, los valores humanos y la dignidad nacional que una coalición de ultraderecha a sangre y fuego nos quiere arrebatar. Condenamos toda la campaña de ‘terruqueo’ y rechazamos la violencia venga de donde venga”, indica el oficio que lleva las firmas de Lucio Ccallo y Germán Altamirano.

Vale precisar que Lucio Ccallo Callata fue sindicado como secretario del Movadef, de acuerdo a un informe del Ministerio del Interior del 2017.

Por este motivo, en mayo de este 2023, cuando se organizaba nuevas manifestaciones hasta junio, dirigentes puneños de Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú (CONULP) mostraron su rechazo a la participación de Ccallo en las convocatorias, de acuerdo a un informe de Hildebrant en sus Trece.

Orlando Sanga, uno de los máximos líderes de la citada organización señaló que le incomodaba el rol de Ccallo al acusarlo de radicalizar las protestas. “Les he dicho que tienen derecho a la lucha, pero que lo hagan desde sus propios espacios. Como rondero, no voy a permitir que la lucha se radicalice y se lo he dicho a Ccallo, que ha comprendido y se ha hecho a un lado”, dijo en ese entonces.

Pese a los pedidos de los propios dirigentes, Lucio Ccallo continúa en estas nuevas convocatorias, pues CNUL se creó en Puente Piedra entre el 1 y 2 de julio, impulsados además por organizaciones como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Asamblea de los Pueblos, para promover las marchas de mediados de julio, de acuerdo a información de la Defensoría del Pueblo.