Elecciones 2026: ONPE dará dos refrigerios y S/ 165 a miembros de mesa

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que durante las Elecciones Generales 2026 a realizarse el 12 de abril se entregará a los miembros de mesa, dos refrigerios durante el día y una compensación económica de S/165 a quienes cumplan la jornada completa y el proceso de capacitación.
TE PUEDE INTERESAR
- Barranca: comerciante ambulante arriesga su vida para rescatar a tres niños del mar
- Ancón: denuncian que camiones de carga destruyen parte del malecón
- ¿Demandarán a Alianza Lima? Abogado de mujer que denunció a Zambrano, Trauco y Peña dio detalles de la decisión
- Lluvias prolongadas causan severos daños en viviendas, vías y centros de salud en Tumbes
- Maltrato en Chimbote: Policía detiene a padres acusados de fracturar brazos y pierna de su bebé
Seguir temas