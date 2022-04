A través de una conferencia de prensa, empresarios de todo el país se pronunciaron sobre la situación que atraviesa el país y solicitaron atender de manera prioritaria los temas urgentes que atañen al sector empresarial. Asimismo, rechazaron la propuesta de asamblea constituyente y una nueva constitución de parte del Gobierno de Pedro Castillo.

Susana Saldaña, presidente de la Asociación de Empresarios de Gamarra, criticó las casi nulas medidas tomadas por el actual Gobierno para la reactivación económica del emporio comercial más grande de Sudamérica. Indicó que gran cantidad de microempresarios han quebrado y se han pedido miles de puestos de trabajo.

“No se ha ejecutado ninguna medida que permita reactivarnos. Casi el 50% de microempresarios ha quebrado. En Gamarra generábamos más de mil millones de soles al año en impuestos al Perú, ahora no llegamos ni a la mitad. Igual situación atraviesa la generación de empleo, Antes era de más de 100 mil puestos de trabajo y hoy no hemos podido recuperar gran parte. Esto no solo es por la pandemia, sino porque en este Gobierno no ha definido ni una sola línea de crédito a la cual accedan nuestro microempresarios”, señaló.

Por tal motivo, Saldaña exhortó al presidente Castillo a tomar las acciones pertinentes para un cambio de rumbo, caso contrario, que deje el cargo si no se siente preparado.

“Que de una vez defina las cosas en beneficio del país, No más ideas trasnochadas que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Ha frenado nuestro camino a la recuperación. Nosotros también somos ese pueblo que trabaja y sale adelante”, agregó.

En tanto, Pío Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan), sostuvo que el pan está siendo subvencionado desde hace más de dos años, ya que el valor de los insumos se ha incrementado en un 70%. Rechazó también las decisiones del Ejecutivo y llamó al mandatario a priorizar la seguridad alimentaria en el país.

“Estamos en desacuerdo por la cruel decisión de dar una ley de reducción del IGV que en realidad no va a solucionar nada, es una burla. En un mes de lanzada la propuesta los insumos ya subieron en un 22%. Además, estamos en desacuerdo con la propuesta de una nueva constitución. Hay que priorizar, exigimos que se preocupe más [Pedro Castillo] por la seguridad alimentaria de la población peruana”, comentó.

A su turno, Eddy Cuellar, presidente de la Cámara Regional de Comercio Cusco, indicó que mientras en el mundo el sector turismo se está recuperando, en el Perú pasa lo contrario debido a manifestaciones y toma de carreteras. Cuestionó al Ejecutivo por no tomar medidas en beneficio de los turistas, tanto nacionales como extranjeros, y poner por delante el derecho a la protesta.

“La gente quiere viajar, sin embargo, miles de viajeros han cancelado sus viajes por una huelga propiciada por autoridades y empresas estatales. Eso es un desmanejo. Los turistas tiene que caminar kilómetros ante la hostilidad de la población. ¿Qué imagen le estamos dando al mundo?, la de un país ingobernable. El Gobierno pone el derecho a la protesta por encima del derecho al trabajo y al libre tránsito. Estamos aceptando que el chantaje sea parte del contrato social. Eso es preocupante”, mencionó.

Por otro lado, Ricardo Boria, presidente de Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto, destacó que su región se encuentra en parte más vulnerable del país al compartir frontera con tres países. Por este motivo, dijo que de vital importancia que el Gobierno actual deje de lado algunos temas que generan inestabilidad y priorice la conectividad de la región amazónica con e resto del Perú.

“La conectividad de la región amazónica con la costa y la sierra es un anhelo y a la vez un pedido que muchas generaciones de amazónicos han realizado. Considero que el presidente debería enfocarse más en poder relanzar las leyes que ya se establecieron con la constitución actual, en vez de forma una asamblea constituyente que lo que está generando es inestabilidad y alza de precios”, subrayó.

Los empresarios detallaron que actualmente 9,8 millones de peruanos viven en la pobreza con S/360 al mes, y que 1,6 millones se encuentran en pobreza extrema, con menos de S/191 mensuales.