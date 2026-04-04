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EsSalud capacita a cuidadores para mejorar atención de adultos mayores en casa.
EsSalud capacita a cuidadores para mejorar atención de adultos mayores en casa.
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El Seguro Social de Salud (EsSalud) refuerza la atención domiciliaria de adultos mayores mediante la Escuela de Cuidadores Padomi, una estrategia que beneficia a más de 52 mil asegurados de todo el país y que apunta a prevenir complicaciones de salud y hospitalizaciones innecesarias.

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