Calles lucieron atiborradas de Gamarra por la presencia del público y ambulantes. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Calles lucieron atiborradas de Gamarra por la presencia del público y ambulantes. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

La reciente publicación de Cuenta General de la República 2025, del Ministerio de Economía y Finanzas, reveló una cifra inédita que debe captar la atención de la opinión pública y de los nuevos gobernantes: por primera vez, el Estado peruano reportó un patrimonio neto negativo de S/ 2,236 millones. Esta cifra representa una disminución de superávit S/ 50,776 millones (104.6%) respecto al ejercicio fiscal 2024, cuando el patrimonio neto ascendía a S/ 48,540 millones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.