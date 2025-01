Familia se encuentra destrozada por la muerte de Sheyla Cóndor y por las presuntas irregularidades que siguen saliendo a la luz. Recientemente, se hizo público un video donde se observa que Darwin Condori estuvo en la comisaría Santa Luzmila el 16 de noviembre de 2024. Estas imágenes contradicen la versión de los uniformados, quienes negaron haber visto al suboficial durante esa fecha.

Elsa Torres, madre de la víctima, reiteró que los policías en ese momento le aseguraron que no conocían el paradero del feminicida . “¿Por qué no lo detuvieron?”, lamentó la mujer que perdió a su hija de tan solo 26 años.

“Los policías dijeron que no lo conocen, que no saben nada de él, y cómo él está ingresando a la comisaría. ¿Por qué tanta injusticia? Nadie me va a devolver a mi hija, que el caso no quede impune”, señaló la madre a Latina Noticias.

En el video de corta duración se observa que Darwin Condori ingresó a la dependencia policial alrededor de la 1:00 p. m. Ese mismo día, pero horas más tarde, se halló el cuerpo de Sheyla Cóndor en el departamento de este sujeto, en Comas.