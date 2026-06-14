Resumen

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INEI fortalece la gestión de información estadística del Ejército mediante capacitación especializada.
INEI fortalece la gestión de información estadística del Ejército mediante capacitación especializada.
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) inició el curso-taller “Estadística Aplicada a la Recolección e Interpretación de Datos”, dirigida al personal del Ejército del Perú, mediante esta iniciativa busca fortalecer la gestión de información y elevar la calidad de los registros administrativos para optimizar la toma de decisiones institucionales.

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