INEI fortalece la gestión de información estadística del Ejército mediante capacitación especializada.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) inició el curso-taller “Estadística Aplicada a la Recolección e Interpretación de Datos”, dirigida al personal del Ejército del Perú, mediante esta iniciativa busca fortalecer la gestión de información y elevar la calidad de los registros administrativos para optimizar la toma de decisiones institucionales.

El evento contó con la presencia del jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, y de altas autoridades del Ejército del Perú, quienes coincidieron en la necesidad de generar datos estratégicos para potenciar las competencias técnicas de los funcionarios.

“La adecuada gestión de los datos permite generar evidencia para una mejor toma de decisiones y contribuye a optimizar los procesos institucionales, en el marco del fortalecimiento del Sistema Nacional de Estadística (SNE)”, señaló el titular del INEI.

La capacitación, solicitada por la Dirección de Telemática y Estadística del Ejército del Perú (DITELE), permitirá fortalecer las capacidades del personal en la recolección, procesamiento, análisis e interpretación de datos, priorizando la calidad de la información, la estandarización de procesos y su aprovechamiento para la gestión institucional.

Más de 30 directores, jefes de área, personal técnico y profesionales vinculados a la gestión estadística del Ejército del Perú recibirán formación especializada en organización, validación y consistencia de la información contenida en las bases de datos; asimismo en la elaboración de indicadores, visualización de datos y herramientas para el análisis estadístico.

Los contenidos serán desarrollados durante cinco semanas mediante sesiones teóricas y prácticas, actividades aplicadas y un trabajo final. La capacitación comprende 50 horas académicas y forma parte de las acciones que impulsa el INEI para promover las buenas prácticas estadísticas en el uso eficiente de los registros administrativos.

Esta iniciativa contribuirá a optimizar los procesos de gestión de información del Ejército del Perú y fortalecer una cultura institucional basada en el uso de datos de calidad y procesos estadísticos estandarizados para la toma de decisiones.