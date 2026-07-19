IPEN e INSNSB firman convenio para tratar a niños con quemaduras graves y cáncer con tejidos esterilizados.
IPEN e INSNSB firman convenio para tratar a niños con quemaduras graves y cáncer con tejidos esterilizados.
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El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (INSNSB) suscribieron un convenio orientado a desarrollar nuevas terapias para pacientes con diagnósticos complejos, como quemaduras graves y cáncer.

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