IPEN e INSNSB firman convenio para tratar a niños con quemaduras graves y cáncer con tejidos esterilizados.

El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (INSNSB) suscribieron un convenio orientado a desarrollar nuevas terapias para pacientes con diagnósticos complejos, como quemaduras graves y cáncer.

El objetivo central del convenio es articular la tecnología nuclear del IPEN con la experiencia clínica del INSN de San Borja, para la investigación y producción de células, biomateriales, matrices biológicas, matrices poliméricas y tejidos esterilizados con radiación.

Los productos que se desarrollen estarán destinados a pacientes con quemaduras graves, lesiones traumáticas severas, cáncer, así como a procedimientos de cirugía oftalmológica y periodontal.

El IPEN y el INSN de San Borja mantienen una larga trayectoria de trabajo conjunto. Un hito importante fue la irradiación de piel de cerdo utilizada como apósito biológico temporal para pacientes con quemaduras severas tras el incendio de Mesa Redonda en 2001. Asimismo, ambas instituciones colaboraron en la implementación del Banco de Tejidos del INSNSB.

“Esta nueva etapa de cooperación permitirá impulsar nuevos proyectos de investigación, fortalecer el desarrollo tecnológico nacional y ampliar el acceso de los pacientes a terapias seguras, innovadoras y de alto impacto”, manifestó el presidente del IPEN, Carlos Felipe Palomares Villanueva.

Por su parte, Zulema Tomas Gonzales, directora general del instituto pediátrico, señaló que este convenio beneficiará directamente a pacientes con quemaduras graves y con cáncer.

“Es un trabajo que venimos realizando desde el 2016. Quiero reconocer la labor del IPEN, pues es el único Banco de Tejidos del Perú, que desde que tocamos sus puertas nos ha ayudado a salvar la vida de niños con más del 80% de quemaduras”, indicó Tomas Gonzales.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) mantiene una estrecha relación de cooperación con Perú, especialmente a través del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN). En el 2017, la OIEA destacó el trabajo en conjunto de IPEN Y del INSNSB, pues permitió salvar la vida de niños con más del 70% y 80% de quemaduras en el cuerpo.

“Hoy ya no hablamos de bombas atómicas, hablamos de vidas. Gracias a este trabajo conjunto no solo atendemos a nuestros niños, sino que abastecemos a otros hospitales de Lima y de otras regiones del país que requieren apoyo en emergencias”, concluyó la directora del INSNSB

Dato:

El IPEN es el organismo encargado de promover y aplicar la tecnología nuclear con fines pacíficos en el Perú. El INSN SB es el hospital pediátrico de alta especialización de referencia nacional.