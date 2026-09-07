La capacidad del IPEN para irradiar estos apósitos también adquiere especial importancia ante situaciones de emergencia. (Foto: Difusión)
La capacidad del IPEN para irradiar estos apósitos también adquiere especial importancia ante situaciones de emergencia. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Cuando un niño sufre una quemadura extensa y profunda, cada minuto cuenta. La piel, que normalmente actúa como una barrera de protección frente al exterior, puede quedar severamente dañada y dejar al organismo expuesto a infecciones, pérdida de líquidos y otras complicaciones.

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