El IPEN regula el uso de los equipos de Rayos X en aplicaciones dentales para garantizar el uso seguro de las fuentes de radiación en pacientes.
El IPEN regula el uso de los equipos de Rayos X en aplicaciones dentales para garantizar el uso seguro de las fuentes de radiación en pacientes.
Por Redacción EC

El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), en su calidad de Autoridad Nacional en Seguridad Radiológica, intensifica la fiscalización del uso seguro de equipos de rayos X en aplicaciones odontológicas y médicas en todo el país.

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