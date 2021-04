Conforme a los criterios de Saber más

“Muchas veces los aspectos de seguridad ciudadana van más allá de la Policía. Hay un tema que está afectando gravemente a la seguridad ciudadana que es el sistema de justicia: Fiscalía y Poder Judicial, que es una instancia para juzgar a los detenidos y que no está funcionando. Pero hay un gran brazo que tiene la Policía, y ese es el de los gobiernos locales”.

Así se refiere el exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe sobre el tema de seguridad ciudadana en nuestro país. Él manifiesta que los gobiernos municipales son una pieza fundamental en la lucha contra la delincuencia, señala que estos deben cumplir el rol de prevención del delito y trabajar en coordinación con la Policía y los distintos actores sociales.

Precisamente, este jueves Pérez Guadalupe presentará el libro ‘Manual de Seguridad Ciudad’ que escribió junto a especialista en criminología, política criminal y victimización, Lucía Nuñovero Cisneros; y que fue elaborado por el Instituto de Investigación y Capacitación Municipal (Inicam) en cooperación con la Fundación Konrad Adenauer.

El libro, que consta de tres capítulos y que será presentado el 22 de abril, a las 6:00 p.m., a través del Facebook oficial del Inicam y contará con la invitación especial del alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, está dirigido, sobre todo, a aquellas personas que tienen algún tipo de responsabilidad dentro de los gobiernos locales o que son los encargados de llevar a cabo los planes de seguridad ciudadana.

En el libro se menciona lo siguiente: “Pensar que la acción policial es el primer paso para tratar el fenómeno delictivo es una gran equivocación: la Policía interviene cuando ya se ha producido delito. El primer paso a trabajar en cada sociedad es la prevención y no la represión” ¿Cómo considera que se viene trabajando actualmente la prevención en el país para la combatir el fenómeno delictivo?

No se viene trabajando. Hay tres niveles de prevención y en la segunda es donde debería actuar las municipalidades. Entrar en lugares donde hay grupos de riesgo, jóvenes que consumen drogas, pandillas juveniles, deserción escolar, ahí las municipalidades deben entrar con programas sociales, porque la Policía tiene armas no tiene programas sociales. El trabajo coordinado entre policías y serenazgo es fundamental.

¿Cómo debe enfocar el tema de seguridad ciudadana el próximo gobierno que conducirá el país durante los siguientes cinco años?

Yo he planteado tres puntos que debería trabajar el próximo gobierno. Primero es el número y preparación de los efectivos policiales que deben obtener en los tres años de formación. Segundo viene a ser el equipamiento de la institución en cuanto a infraestructura de comisarías, armamento, movilidades y lo más importante, las armas no letales, que es un punto que nadie lo ha tocado. El tercer punto que es un intangible, es el tema de liderazgo, que no hay en la Policía en estos momentos y mas aún cuando han sacado 20 generales de manera ilegal en el gobierno de [Francisco] Sagasti.

Por otro lado, hay dos elementos: el brazo preventivo que es por parte de las municipalidades y el represivo con la parte de los operadores de justicias, Fiscalía y Poder Judicial.

Tenemos a dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, uno de ellos, Pedro Castillo, en su plan de Gobierno señala que la inseguridad ciudadana no se puede derrotar si no atendemos sus causas o factores relacionados a la delincuencia como el analfabetismo, pobreza, migración, desempleo, salarios bajos, entre otros, ¿Tiene que ver esto justamente con la prevención?

Hay una prevención general y te digo no es tan así, porque sino todos los países que tienen educación y alfabetismo cero no tendrían delincuencia y eso es falso, en todos los países hay delincuencia, no es que sea la causa. En las cárceles, el 60% no completó el colegio, entonces ¿hubo factor importante?, ciertamente fue el factor educativo. Pero que eso sea la causa, no. Así tengas a la población alfabetizada no quiere decir que no haya cárceles.

Lo otro que propone el candidato de Perú Libre es que impulsará el desarrollo de las rondas campesinas y trabajará con ellos de la mano para combatir la inseguridad ciudadana, incluso, dijo que les asignará un presupuesto. ¿Es viable esta propuesta en tema se seguridad?

Donde funcionan las rondas campesinas, pues que sigan funcionando. Pero copiar el modelo de las rondas campesinas para hacerlos como rondas urbanas, no va a pegar. Los primeros que deben tener prevención son las juntas vecinales, si quiere llamarle rondas urbanas pues que las llame, pero las juntas vecinales en coordinación con la Policía son justamente los que tienen que ser los ojos y los oídos de la PNP. Las rondas campesinas tienen competencia hasta cierto punto, ellos no pueden castigar a nadie, solo hacer una retención ciudadana. Si en Cajamarca funciona bien, pues que sigan funcionando, aquí tenemos las juntas vecinales.

En el libro se señala que la percepción de inseguridad en Lima Metropolitana en el 2019 es de 90% ¿Las municipalidades deben ser uno de los actores sociales importantes para enfrentar la seguridad ciudadana?

Fundamental. Las juntas vecinales están a cargo de las comisarías, pero en coordinación con las municipalidades. Entonces si tú tienes un alcalde proactivo que está constantemente conversando es positivo. Hay maneras de coordinación con las municipalidades cuando el alcalde quiere. La mayor demanda de los ciudadanos es seguridad, la ciudadanía reclama, pero tiene que reclamarle no solamente a su comisario o ministro, sino también a su alcalde. No hay seguridad ciudadana sin participación de los alcaldes.

Del otro lado, Keiko Fujimori propone la creación del programa Distrito seguro para combatir los delitos callejeros, lo cual implica el fortalecimiento de las comisarías. ¿Es una medida acertada para frenar la delincuencia?

Es que no hay nada nuevo en eso. Ya hay barrios seguros, vecindarios seguros ahora distritos seguros, o sea es cambiarle el nombre al mismo pan. El tema no es el qué, es el cómo. Ya hay un plan de la Policía que ya está hasta el 2030, entonces sigamos ese plan. Ahora la cuestión del Ejecutivo es ejecutar, gestionar para el público. Debe tener la capacidad para hacerlo.

¿El tema de lucha contra la inseguridad ciudadana tiene que ver con el número de policías o con la estrategia que se emplea?

No, en general la teoría criminológica te dice que tú necesitas una policía y unos cuerpos de seguridad en función de tu necesidad de inseguridad ciudadana. Chile tiene menos policías por millón de habitantes que el Perú. Canadá tiene menos policías por millón de policías. En el centro de Madrid por la noche no hay policías porque no los necesitas, pero si pasara algo inmediatamente aparecen. No existe número ideal, para cada ciudad y país se tiene que plantear una estrategia diferente.

Ahí también entra el sistema judicial, la Policía atrapa a los delincuentes, pero luego son liberados.

Pues ahí está lo que hablábamos, los dos brazos: la prevención delictiva de las municipalidades y al final del proceso la Fiscalía y el Poder Judicial. Muchas veces los aspectos de seguridad ciudadana van más allá de la Policía. Hay un tema que está afectando gravemente a la seguridad ciudadana que es el sistema de justicia: Fiscalía y Poder Judicial, que es una instancia para juzgar a los detenidos y que no está funcionando. El último caso emblemático fue los 66 detenidos en Chaclacayo y que luego fueron liberados.

El sistema no ayuda. Pero hay una diferencia, si falla la Policía hay un ministro del Interior, un Congreso que lo interpela, pero si falla la Fiscalía ¿quién fiscaliza a los fiscales? Nadie, no hay otro poder externo a ellos que lo haga. Los fiscales controlando a los fiscales.

