Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Elegir una carrera profesional es una de las decisiones más importantes para los jóvenes. Sin embargo, miles de estudiantes peruanos culminan la secundaria sin contar con una orientación vocacional adecuada que les permita identificar sus habilidades, intereses y metas antes de ingresar a la educación superior.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.