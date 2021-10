Conforme a los criterios de Saber más

Tal parece que un verdadero ‘monstruo’ rondará este fin de semana por Halloween y el Día de la Canción Criolla. La variante delta plus del coronavirus estará a la caza de personas, principalmente adolescentes y jóvenes que decidan participar en fiestas, reuniones o eventos masivos.

Pese a que el Ministerio del Interior (Mininter) anunció el último lunes que estas fiestas multitudinarias no han sido autorizadas debido a la pandemia del COVID-19, muchos eventos masivos siguen siendo promocionados en redes sociales para el 31 de octubre y 1 de noviembre.

Esta situación causaría un aumento significativo de casos de coronavirus, sobre todo de la variante delta plus, pues en estas fiestas masivas las personas, por lo general, están sin mascarillas y sin respetar el distanciamiento social, indicó a El Comercio el médico del Hospital de Emergencia Ate Vitarte Sixto Sánchez.

“Aún no llegamos a tener una población que esté totalmente inmunizada, hay muchos que no se han vacunado y no han tenido la infección, así que tenemos un buen porcentaje de susceptibles al virus. Ellos son quienes se pueden infectar y llegar a los hospitales”, explicó.

Actualmente, hay 1.776 casos detectados de la variante delta en el Perú, cuatro de ellos del sublinaje delta plus, estos últimos en Lima.

El médico Roger Araujo, especialista del Instituto Nacional de Salud (INS), señaló que se trata técnicamente de un sublinaje de la delta, el cual posee mutaciones que le permitirían propagarse de forma más rápida y tener una mayor resistencia a la respuesta inmunológica del organismo.

“Hay miles de linajes del virus. Algunos de ellos mutan aún más, dando paso a las variantes. En el caso de la delta, va acumulando múltiples sublinajes, 55 en total. En el Perú, hay 20 de estos y uno de ellos es el delta plus. Tiene un mayor índice de contagio que otras variantes”, explicó.

Agregó que la variante delta ingresó al país en mayo y ahora es la predominante en las regiones del Perú, excepto en Iquitos, donde aún la variante gamma es la más fuerte.

“A fines de setiembre detectamos la circulación de virus con estas mutaciones [delta plus]. Actualmente, tenemos identificados 1.776 casos de cualquiera de las variantes delta. Más del 50% de las muestras de las regiones que nos hacen llegar son de esta variante”, resaltó.

Añadió que en el caso de Lima y Callao, entre el 90% y 95% de muestras analizadas por el INS dan como resultado la variante delta. Araujo precisó que, por el momento, ya no se ha vuelto a detectar casos de delta plus. “Sin embargo, eso no indica que ya no esté circulando”, destacó.

En tanto, el doctor Daniel Neyra, miembro del comité científico del Colegio Médico del Perú, dijo que una persona portadora de la variante delta plus “puede llegar a contagiar de forma efectiva a otras siete, siempre y cuando se encuentre en un espacio cerrado, sin guardar el distanciamiento social y sin respetar los protocolos sanitarios”.

“Probablemente, en un área abierta el riesgo sea menor, pero igual existe. La gente que piensa acudir este fin de semana a eventos con aglomeraciones y sin la adecuada protección no actúa de forma integral. La autoridad pertinente debe informarles bien cuál es el riesgo real al que se exponen”, dijo.

—Medidas de protección—

Ambos especialistas resaltaron la importancia de continuar respetando las disposiciones sanitarias y, principalmente, participar en el proceso de vacunación, para contrarrestar de la mejor manera al coronavirus y sus variantes.

“La mejor arma que tenemos contra estas variantes son el uso de doble mascarilla, estar en espacios abiertos, buena ventilación, evitar aglomeraciones y la vacunación. Si mantenemos estas medidas, es probable contener las variantes, que son más transmisibles”, precisó Araujo.

Añadió que los estudios que se han hecho sobre la variante delta muestran que todas las vacunas que hay en el Perú son efectivas contra ella.

En tanto, Neyra subrayó que la gente se ha relajado en cuanto a las medidas de protección y sufre lo que denomina “fatiga pandémica”.

“La vacuna les brinda una falsa sensación de seguridad absoluta. La vacuna no va a evitar la infección, sino una hospitalización y probable muerte. No cumplir de forma estricta las disposiciones puede originar contagios y reinfecciones”, dijo.

—Fiscalización—

Más de diez mil policías se movilizarán este fin de semana largo para resguardar el orden. El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Jorge Angulo, explicó que los agentes de diversas unidades han sido capacitados para actuar frente a las personas que no acaten las restricciones decretadas por el Gobierno en medio de la pandemia.

“No se van a permitir eventos como desfiles, carnavales, fiestas patronales, concentraciones masivas, reuniones o eventos sociales donde se perciba mucha aglomeración. Los agentes están debidamente entrenados para hacer respetar la norma”, resaltó el jefe policial.

Asimismo, explicó que los policías trabajarán en conjunto con las municipalidades “para efectuar un control social bastante efectivo”.

Álex Constantino, director de Autorizaciones Especiales y Garantías del Mininter, dijo a este Diario que los restaurantes, bares y discotecas que cuentan con licencia de funcionamiento otorgada por las municipalidades sí podrán atender al público y realizar eventos cumpliendo el aforo permitido para el nivel de alerta sanitario moderado (en el que se encuentra todo el país) y bajo los protocolos respectivos.

En cuanto a las reuniones familiares, precisó que están permitidas siempre y cuando congreguen a pocas personas y no tomen la vía o algún otro espacio público.

“Las reuniones familiares en el hogar sí pueden hacerse, pero dentro del domicilio, sin hacer uso de la vía pública, y con un reducido grupo de personas”, agregó Constantino.

—Jornada de vacunación—

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que hoy se inicia la vacunación contra el COVID-19 de los adolescentes de 15 a 17 años. Detalló que se tenía planeado comenzar el 2 de noviembre, pero se decidió adelantar la inmunización de este grupo etario.

A fin de evitar aglomeraciones, explicó que en una primera etapa se vacunará a los menores de 15 a 17 años, luego a los de 14 a 15 y, finalmente, a los de 12 años a más.

Cevallos remarcó que se planea vacunar a más de tres millones de adolescentes durante todo noviembre y que la programación de las fechas se hará en función de la llegada de las vacunas.

Los adolescentes pueden consultar su lugar de vacunación en el portal web Pongo el Hombro.

—Niños podrán salir con precaución—

La Policía Nacional informó que mañana, 31 de octubre, fecha en la que se celebra Halloween, los más pequeños del hogar podrán disfrazarse y salir a las calles a pedir dulces en compañía de sus padres o un apoderado.

El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Jorge Angulo, aclaró que este fin de semana el personal policial se enfocará principalmente en fiscalizar las fiestas masivas que no tengan autorización y en las que participen jóvenes y adultos. Agregó que estos eventos son potenciales focos de contagio del COVID-19.

“Halloween es un tema tradicional, sobre todo para los niños. La Policía Nacional actúa con criterio, tino y mucha discrecionalidad frente a un niño que pueda estar yendo a pedir o regalar dulces. Está permitido que los padres puedan llevar a sus niños y hacer un evento que no va a durar más de una hora o media hora. Esas son situaciones que se pueden manejar”, señaló el general Angulo.

