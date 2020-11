Conforme a los criterios de Saber más

Por lo menos, hay 68 cámaras de videoseguridad (de un total de 193) en el Cercado de Lima que no funcionan. Tres de ellas apuntaban a las calles donde se realizaron las protestas contra la gestión de Manuel Merino, como la del cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, escenario principal de las últimas movilizaciones, en la que se denunciaron abusos policiales, y donde Alonso Chero, periodista de El Comercio, recibió el disparo de una esfera de vidrio tipo canica por la espalda, que incluso le tuvieron que extraer con cirugía. Cerca de esta intersección es donde los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado habrían recibido los disparos que terminaron con sus vidas.

La cámara que pudo haber registrado a los responsables de la muerte de Bryan e Inti se encontraba inoperativa desde el 22 de noviembre del 2019, según información recogida esta tarde por el regidor Carlo Angeles y el congresista Daniel Olivares en la sede principal del Centro de Control de Operaciones de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, ubicada en el Rímac. En esta central se les informó a ambos funcionarios que un total de 68 dispositivos del Cercado de Lima no funcionan. De las 10 cámaras que apuntaban a las protestas, no están operativas tres: la que está ubicada en Piérola con Abancay; la de Miguel Grau con Paseo de la República y la de Miguel Gran con Abancay.





Esta situación no era ajena al alcalde Jorge Muñoz. El regidor José Pacheco afirmó hoy en RPP que el burgomaestre sabía desde agosto del 2019 que más de 60 cámaras de seguridad de la comuna metropolitana estaban inoperativas. En agosto del año pasado, Pacheco presentó ante el concejo de Lima un informe de control interno en el que se da cuenta de todo ello, pero que no se solucionó el problema. Además, un informe de la Contraloría General de la República de julio del 2019, dirigida al propio alcalde, avala estos hechos. En la página 8 de este informe, al que tuvo acceso El Comercio, se detalla las 60 cámaras que no funcionan, algunas incluso apagadas hace más de 2 años:

En este informe de la Contraloría General de la República se detalla las 60 cámaras que no funcionaban en julio del 2010, algunas incluso con dos años de inoperatividad.

“El mes de agosto del 2019 entregué el informe de control institucional en el que se daba cuenta de que 60 de las 193 cámaras estaban inoperativas, incluso estaba incluida la cámara de la avenida Abancay. En esa sesión estuvo presente el alcalde y los demás regidores, están las grabaciones de la municipalidad”, manifestó Pacheco. “En setiembre de este año reiteré el pedido de que se atienda el informe. Hablé con el gerente de Seguridad para decirle esto, y él me dijo que Sedapal y otras empresas rompían la fibra óptica de las cámaras y que era difícil ubicar el daño. Me dijo que iban a hacer una convocatoria para que una empresa las repare. Me dijo que eso se podía hacer en 30 días; sin embargo, no se hizo”, agregó.

Pacheco dijo sentirse sorprendido de que Muñoz afirmara no conocer sobre el estado de las cámaras. “Actuamos en reacción y no en prevención”, lamentó. Muñoz indicó, tras la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado en el cruce de la avenida Abancay con Nicolás de Piérola, que se le informó que la cámara de seguridad estaba habilitada, pero que luego le indicaron que esta se encontraba en mantenimiento. “En el momento en el que entregamos la información y siendo insuficiente, eso me deja insatisfecho. Por eso decidí separar a quienes manejaban este tipo de cámaras y hacían el mantenimiento porque eso no debe haber pasado”, señaló.

Piden que comisión sea encabezada por minorías

El regidor Pacheco pidió que la comisión municipal que se encargue de investigar por qué no estuvieron operativas las cámaras de seguridad esté presidida por representantes de las fuerzas políticas minoritarias. “Estamos pidiendo una comisión de investigadora de encabezada por los grupos minoritarios, tenemos que ser imparciales. El mejor gesto es el de ser transparente y dar la comisión a las minorías”, aseveró.