De acuerdo a un reciente estudio de Sostenibilidad Latam y Simple ESG, solo tres de cada diez empresas en América Latina han implementado políticas de sostenibilidad alineadas con estándares internacionales.

En Perú, menos del 20% de las grandes empresas reportan de manera periódica sus impactos sociales, ambientales y de gobernanza. Y entre las pymes, ese compromiso apenas roza el 10%.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

A esta evidencia se suma la radiografía local presentada en el III Encuentro de Sostenibilidad 2025, organizado por Ipsos Perú, donde se advierte que solo el 44% de los ejecutivos en el país afirma que su empresa cuenta con una estrategia formal de sostenibilidad.

En tanto, un 42% solo tiene lineamientos en desarrollo y un 12% no cuenta con acciones ni estrategia alguna. Es más, apenas el 22% de los CEO la considera una de sus tres principales prioridades para los próximos 12 meses.

MIRA AQUÍ: Dina Boluarte anunció la construcción de dos nuevos centros penitenciarios para el 2026

“Estas cifras evidencian la brecha entre el discurso y la acción. A pesar de una creciente presión por parte de inversionistas, reguladores y consumidores, la adopción de criterios ASG sigue siendo baja y desigual”, destaca Cecilia Rizo Patrón, directora ejecutiva de Avanza Sostenible.

Este contexto aplica también para la gestión pública, más aún en julio, Fiestas Patrias, por ser un mes de balance y rendición de cuentas. “Más allá de los anuncios sobre crecimiento económico o inversión en infraestructura, el país aún enfrenta desafíos estructurales como la expansión de la minería ilegal, los conflictos socioambientales y la ausencia de una integración real de la sostenibilidad en la gestión pública”, comentó.

MIRA AQUÍ: Dina Boluarte anuncia nuevo programa nacional de alimentación y bienestar comunitario

Agrega que el balance no es del todo alentador. “La sostenibilidad en el Perú aún es percibida como un complemento, cuando en realidad debería ser el eje de toda estrategia de desarrollo. No solo en el sector privado, también en el sector público, donde debería ser intrínseca a la gestión”, explica.

Y es que las cifras también revelan una fuerte desconexión entre el discurso corporativo y la percepción ciudadana. Según el mismo estudio de Ipsos, el 72% de peruanos no puede identificar una sola empresa que esté trabajando activamente temas de sostenibilidad.

MIRA AQUÍ: Dina Boluarte destaca avances en educación y salud en su último Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias

En paralelo, Perú ocupa el último lugar del Índice de Confianza Global 2024, con un puntaje de -372, lo que refleja una profunda desconfianza hacia instituciones, empresas y líderes.

Aunque sectores como minería formal y banca han avanzado en métricas ASG, muchas industrias operan sin ningún tipo de evaluación de impacto. En paralelo, las instituciones públicas carecen de procesos estructurados para reportar sus impactos socioambientales, establecer compras responsables o integrar sostenibilidad en sus políticas.

MIRA AQUÍ: Dina Boluarte anuncia la compra de 24 aviones de combate para fortalecer la Fuera Aérea del Perú

“La sostenibilidad no es un accesorio reputacional, es un imperativo estratégico. Quien no mida y gestione su impacto, simplemente no será competitivo ni relevante en los próximos años”, concluye Rizo Patrón.