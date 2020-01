Hoy, durante la inspección de 2.000 instituciones educativas públicas para el inicio del año escolar 2020, la ministra del Ministerio de Educación (Minedu), Flor Pablo, indicó que han identificado que existen 264 establecimientos que han funcionado con letrero de colegio, pero no lo son.

“Han estafado a las familias, las siguientes semanas empezamos con el cierre masivo de estos colegios a partir del día martes. Antes no lo hicimos de manera inmediata, porque teníamos que prever las condiciones y saber a dónde van a ir a estos niños”, informó Pablo.

La ministra explicó que estos colegios 'bamba’ han funcionado sin código modular, ya que nunca tramitaron su permiso; además de no rendir cuentas a la UGEL. Agregó que no se puede permitir que los niños comiencen clases en colegios que no tiene posibilidad de dar certificados. “Una vez que nosotros vayamos a cerrar un colegio bamba, se va a quedar un equipo de información para poder ubicar a esos niños en otras instituciones educativas”, precisó.

Estos lugares van a ser cerrados a partir del martes. “Invito a los padres a entrar www.identicole.pe (Identicole) para ver si ver el colegio en que van a estudiar sus hijos tiene todo en regla. Vamos a poner personal del Minedu para que informe en las puertas de los colegios que han sido cerrados", indicó.

- Habilitado para cerrar -

La titular señaló que hasta unas semanas atrás el Ministerio de Educación no tenía la facultad de cerrar estos colegios porque, como no existen y no tienen un código de creación, solo se podría hacer una llamada de atención. Sin embargo, esta situación se solucionó con la aprobación del Decreto de Urgencia 02-2020-Minedu, publicado el 8 de enero en el diario oficial “El Peruano”.

Hace menos de una semana este Diario señaló en informe que el número de escolares matriculados en colegios privados del Perú se duplicó en veinte años. En 1998, la cifra llegaba a un millón de alumnos y los inscritos en escuelas no públicas alcanzaron los dos millones al 2018. En ese mismo período, la cantidad de instituciones educativas privadas del país se incrementó de 8.600 a 13.500. La mayoría de centros están en Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Huancayo y Piura.

A partir de ahora, la norma dispone, entre otros puntos, que las direcciones regionales de educación intervengan, cierren, sancionen y denuncien a estos establecimientos que perjudican a miles de familias. El Minedu estima que solo en los 264 locales sin autorización estudian entre dos mil y cuatro mil alumnos. Desde hoy, anunció el sector, estos podrán ser cerrados.

- Se iniciaron las supervisiones -

Más de 2.000 instituciones educativas públicas serán evaluadas por personal capacitado del Ministerio de Educación (Minedu), a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (Drelm). La ministra del sector, Flor Pablo, indicó que la próxima semana viajará a la región San Martín. "Esto también se hará en otras regiones. Vamos a tener esa información [del estado de los colegios] al final del día. Sabemos que hay una brecha de infraestructura, estas no son los mejores. (...) Aquí lo que interesa es que el colegio tenga condiciones de seguridad, sea acogedor, limpio, que las carpetas estén pintadas”, manifestó.