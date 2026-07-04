MIinjusdh capacitó a más de 2 100 estudiantes en 32 colegios del país durante la Semana de Prevención del Delito "Ponte Pilas
MIinjusdh capacitó a más de 2 100 estudiantes en 32 colegios del país durante la Semana de Prevención del Delito "Ponte Pilas
Por Redacción EC

Culminó la Semana de la Prevención Social del Delito “Ponte Pilas”, iniciativa organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y orientada a facilitar oportunidades a adolescentes en riesgo de cometer delitos a través del fortalecimiento de factores protectores y la promoción de entornos seguros. El evento se llevó a cabo del 22 al 26 de junio en todas las regiones del país.

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