Culminó la Semana de la Prevención Social del Delito “Ponte Pilas”, iniciativa organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y orientada a facilitar oportunidades a adolescentes en riesgo de cometer delitos a través del fortalecimiento de factores protectores y la promoción de entornos seguros. El evento se llevó a cabo del 22 al 26 de junio en todas las regiones del país.

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Por medio de talleres y espacios educativos organizados por los equipos técnicos de las Direcciones Distritales de la Defensa Pública, más de 2100 estudiantes de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Callao, Huaura, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Santa, Selva Central, Sullana, Ucayali y Ventanilla, participaron de esta experiencia educativa.

Estas actividades estuvieron orientadas al fortalecimiento de habilidades para la vida, la promoción de entornos protectores y la sensibilización sobre la prevención social del delito como una tarea compartida entre familias, comunidad e instituciones. Asimismo, se buscó visibilizar la importancia de factores protectores como la familia, la escuela, la comunidad, el deporte, la cultura y las oportunidades de desarrollo en la construcción de trayectorias de vida positivas.

Además, y como parte de las actividades centrales, se presentó la plataforma web “Ponte Pilas. Dale Play a tu futuro”, una herramienta digital diseñada para acercar información, orientación y recursos de prevención a adolescentes, jóvenes, familias y actores comunitarios, y en donde, además, se han sumado más de 400 fundaciones para ofrecer oportunidades como becas para los adolescentes y jóvenes. Para visitar este sitio web se puede ingresar al link https://pontepilas.minjus.gob.pe/pontepilas/

En la clausura desarrollada en la I.E. 6049 Ricardo Palma en Surquillo, la viceministra de Justicia, Shadia Valdez Tejada, resaltó la importancia de las acciones coordinadas para la prevención. “Este es un trabajo articulado entre los docentes, los padres de familia y todas las personas con las cuales nosotros podamos trabajar”, expresó.

La autoridad del sector Justicia apreció las dotes artísticas de alumnos que participan del programa “Cambiando Rumbos” y los exhortó a continuar con estas labores. “Piensen que ustedes son el cambio que necesita su familia, su colegio, su comunidad y el cambio que necesita el país”, subrayó.

En la actividad, la Dirección de Familia de la Policía Nacional del Perú presentó un sociodrama sobre acoso y violencia familiar. Esta puesta en escena tuvo como propósito generar reflexión, visibilizar los factores que afectan a la juventud, así como promover herramientas de apoyo para su prevención junto a su protección.

Asimismo, se contó con una activación corporal por parte del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y la presentación de un mural desarrollado por estudiantes de secundaria de la I.E. 6049 Ricardo Palma.