Una Navidad sin abrazos, sin besos ni caricias y un Año Nuevo sin fiesta, tomando distancia o de manera virtual.

Así serán las celebraciones de las fiestas de fin de año ahora que convivimos con la pandemia del COVID-19. Y no es para menos, en el Perú hay cerca de 980 mil contagiados por el nuevo coronavirus y más de 36 mil fallecidos. Si bien hubo una reducción de contagios, la llegada de un posible rebrote está latente, por eso el Ministerio de Salud (Minsa) ha pedido no bajar la guardia.

¿Cómo celebrar y evitar el contagio? El Minsa lanzó una campaña de comunicación de riesgo basándose en la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a no bajar la guardia en las fiestas de fin de año.

John Castro Varillas, a cargo de la campaña, precisó en conferencia de prensa que lo primero que se debe evitar es realizar o programar actividades que reúnan a personas que no vivan en el hogar y “mantener las medidas de bioseguridad para no poner en riesgo la salud”.

Entre las sugerencias del Minsa figuran no compartir utensilios entre las personas de la misma casa durante la cena navideña y procurar utilizar la mascarilla si es que se convive con población vulnerable como adultos mayores.

El médico infectólogo Luis Pampa, asesor del Colegio Médico del Perú (CMP), recuerda que si alguien de la familia ya ha superado la enfermedad, todos deben seguir cuidándose. “Hay que cuidarse. Mientras no haya una vacuna que cubra a más del 70% de la población, no hay garantía”, enfatizó.

Pampa también recomienda promover una cena íntima en casa, manteniendo las medidas de bioseguridad y de esa manera evitar el hacinamiento.

El viceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio, fue más directo con la invocación a la población para tener en cuenta los riesgos que se asumen si se decide visitar a familiares en Navidad. “No cometamos el error de decir que no pasa nada y, de manera clandestina, me aparezco para saludar a la abuelita, darle un abrazo, y luego me estoy enterando de que la están hospitalizando”, dijo Suárez en conferencia de prensa.

Navidad virtual

Otra opción para festejar tomando distancia son las videollamadas virtuales. El Instituto Guestalt de Lima (IGL) recomienda usar las herramientas tecnológicas para reemplazar a las tradicionales reuniones de fin de año.

“Hay nuevos rituales. Por ejemplo, organizar cánticos de villancicos en sesiones de Zoom para cocinar los platillos típicos de la temporada con tus seres queridos y animar a la familia”, indicó el psicólogo Manuel Saravia Oliver, director del IGL, a la agencia Andina.

Protéjase si sale a hacer compras navideñas

1. Si va a salir de compras, es necesario que haga una lista con todo lo que necesita y lo organice por prioridad.

2. Es necesario que verifique que el establecimiento cumpla con las medidas sanitarias requeridas por la ley.

3. Trate de que las compras se realicen en una sola tienda y en un solo día. Verifique primero si se puede hacer vía web.

4. Tome distancia, use mascarilla, lleve un gel de mano. Evite las colas y las aglomeraciones. Trate de no utilizar dinero en efectivo.

