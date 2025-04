Según cifras del sector transporte, más de 15 choferes han sido asesinados en lo que va del 2025. Solo en las últimas semanas, unidades de las empresas Aquarius, Etuchisa (Los Chinos’), Emisca S.A. y El Rápido han sido atacadas por delincuentes, quienes les exigen el pago de ‘cupos’ para que les permitan continuar operando en las distintas vías de Lima y Callao. Por esta razón, ayer, miles de transportistas participaron del paro anunciado días atrás, a fin de exigir al Gobierno medidas eficaces en la lucha contra la criminalidad y la extorsión.

La protesta fue promovida por el sector formal de transportistas, aunque también se sumaron algunos del rubro informal. Asimismo, a diferencia de anteriores paralizaciones, en esta ocasión participaron también representantes de otros sectores, como comercio y emprendedores. Esto hizo que la manifestación resultara multitudinaria.

Transportistas protestaron por las muertes de conductores a manos de la extorsión. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), anunció que la paralización comprendió a más de 20.000 vehículos de 460 empresas de transporte formal. Agregó que las empresas de este rubro detuvieron sus labores al 100% y que las pocas unidades que circularon fueron ‘piratas’.

En tanto, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, confirmó que el cese de actividades involucró vehículos como buses, cústers, colectivos, taxis y mototaxis, con la participación de otras asociaciones y sindicatos.

El paso a paso del paro

Desde tempranas horas de la mañana, un nutrido grupo de conductores de Lima Norte se concentraron en distintos puntos como paradero Fundición, cerca a Pro, óvalo Zapallal, entre otros. No se observó a casi ninguna unidad de transporte público circular por este sector de Lima.

Los manifestantes marcharon por la Panamericana Norte, desplazándose hasta la altura de Plaza Norte, a la altura de la avenida Tomás Valle. Allí se encontraron con más transportistas de Lima Norte y del Callao. Luego, la movilización se detuvo momentáneamente debido a un enfrentamiento con efectivos de la Policía Nacional, pues los choferes intentaron ocupar los tres carriles de la vía.

En tanto, por la avenida Alfredo Mendiola, en Los Olivos, marchó una extensa caravana de buses que se unieron al paro de transportistas. En esta movilización, participaron trabajadores de la empresa Etuchisa (‘Los Chinos’), específicamente de la línea A, quienes exigieron justicia tras el asesinato del conductor Leimer Benigno, días atrás.

Manifestantes obligaron a parar a trasportistas que decidieron no acatar la protesta. (Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

Los manifestantes expresaron su preocupación por los continuos ataques que vienen sufriendo, por lo que pidieron al Gobierno que les garantice mayor protección. Indicaron que no cuentan con seguro y que trabajan del día.

Cabe mencionar que, muy de vez en cuando, al pasar un ‘anconero’ o un ‘Chino’ de la línea C por la Panamericana Norte, los manifestantes le obstaculizaban el paso y ‘pinchaban’ sus llantas.

En tanto, los transportistas de Lima este también su sumaron a la paralización. En la zona de Huaycán un grupo de manifestantes salió a marchar por las calles del distrito de Ate exigiendo a las autoridades acabar con el crimen organizado.

“Somos diferentes empresas, vamos a llegar a la Carretera Central. Seguiremos con esta protesta porque pedimos a nuestras autoridades que se ‘amarren bien los pantalones’, queremos seguridad para toda la población. El pueblo pide garantías”, expresó un manifestante que junto otros se concentraron en el Óvalo Barrantes, en Ate.

Se registraron algunos enfrentamientos con la policía. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)

En lo que respecta al Callao, en la cuadra 35 de la avenida Argentina, varios grupos de colectiveros y taxistas protestaron a una lado de la vía y se congregaron para marchar hacia el Centro de Lima. Otro grupo avanzó por la avenida Venezuela, también como parte de la protesta contra la inseguridad ciudadana.

Mientras tanto, un incidente se registró en la cuadra 28 de la avenida Óscar Benavides, en el Callao, cinco personas interceptaron a un auto colectivo lleno de pasajeros y procedieron a bajarlos por no acatar el paro.

Todos los transportistas de distintas partes de Lima y Callao marcharon hasta el Congreso de la República donde se encontraron con demás miembros del sector.

Protesta llegó al Congreso

A las 12 y 30 de la tarde, aproximadamente, los manifestantes llegaron a los exteriores del Congreso y se apostaron en un sector de la avenida Abancay. Asimismo, luego de unos minuto, algunos dirigentes ingresaron a la sede del Parlamento con la intención de entablar un diálogo con el presidente de la institución, Eduardo Salhuana, y demás legisladores.

En tanto, en los exteriores, la esposa de Loymer Benigno, chofer asesinado por extorsionadores, se pronunció sobre la situación de inseguridad que vive el país. “Que la justicia haga algo, que pare esto. No es posible”, dijo la mujer visiblemente afectada. En sus manos portaba una pancarta con el rostro de su pareja. Señaló que era un buen padre y que trabajaba durísimo por sus hijos.

Al promediar la 1 y 45 de la tarde, a la altura del puente Balta, en el Rímac, se registraron algunos enfrentamientos entre manifestantes que pugnaban por llegar al Congreso de la República y personal policial. Algunos testigos señalaron que los efectivos del orden no querían dejar pasar a un muñeco de grandes proporciones elaborado por los protestantes.

Manifestantes exigieron al Gobierno medidas eficaces contra la delincuencia. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)

Casi media hora después, policías empezaron a dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos en la avenida Abancay, a la altura de jirón Puno. Según indicaron, hubo ataques previos por parte de los protestantes.

Por otro lado, a las 3 y 40 de la tarde, los dirigentes que habían logrado ingresar al Congreso anunciaron que tras la reunión con los parlamentarios se acordó la apertura de una mesa de diálogo el próximo lunes 14 de abril, en la que participarán los tres poderes del Estado, y que contarán con la participación del Ministerio Público, Ministerio del Interior, INPE y otras instancias vinculadas a la seguridad.

Martín Valeriano y otros agremiados dieron detalles de los acuerdos adoptados. Informó que el objetivo es coordinar acciones concretas en la lucha contra la delincuencia, así como implementar medidas que fortalezcan la seguridad ciudadana y el sistema de justicia.

“Fue una reunión satisfactoria, prometedora, pero esperemos que se haga realidad. El día lunes se va a aperturar la mesa a fin de frenar esta ola de extorsiones, hacer un combate frontal a la inseguridad que viven, no solo los transportistas, sino la ciudadanía en general. Pedimos mil disculpas a la población, y agradecemos a los transportistas y personas que se han solidarizado”, expresó.

Ma multitud llegó hasta las afueras del Congreso, en la avenida Abancay. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)

Por otro lado, desde los exteriores del Parlamento, el dirigente Julio Campos manifestó que aquellos que sostuvieron la reunión con los congresistas no representan a todo el sector transporte, por lo que dijo que no se llegó a ningún acuerdo. Agregó que la implementación de mesas técnicas se viene realizando desde el año pasado, pero sin resultados.

“Lo que queremos es que se pueda articular con todos los poderes y que la policía salga a las calles, que haya buses con militares, para que de esa manera puedan buscar la seguridad de los conductores y usuarios”, sostuvo. Asimismo, anunció que este viernes, a las 6 pm, habrá una reunión con todos los dirigentes para coordinar qué día se llevará a cabo un paro nacional.

El Gobierno se pronunció

El presidente del Consejo de Ministros. Gustavo Adrianzén, junto con ministros de Estado, informó las decisiones adoptadas y temas abordados durante la sesión del Consejo de Ministros realizado el día de ayer.

En conferencia de prensa el primer ministro sostuvo que los resultados obtenidos hasta el momento en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao son positivos, por lo que queda seguir trabajando y ejecutar nuevas estrategias. “El titular del Ministerio del Interior implementa una labor de inteligencia muy puntual y precisa para desarrollar los operativos necesarios”, indicó.

En tanto, durante una una nueva sesión del Cuarto de Guerra, la presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre el paro de transportistas. Si bien reconoció la crisis de inseguridad ciudadana provocada por la ola de extorsiones, también cuestionó el efecto de la movilización.

“Un día de paro no va a evitar que las acciones de esta lacra social no exista”, dijo en referencia a los criminales que amenazan a diversos gremios. Por otro lado, instó al Ministerio Público y el Poder Judicial a no liberar a los delincuentes detenidos.