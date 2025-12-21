La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó los horarios de atención en sus canales presenciales con motivo de las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, a fin de que los asegurados y pensionistas puedan organizar con anticipación la realización de sus trámites.

Los centros de atención de la ONP atenderán en horario regular los miércoles 24 y 31 de diciembre. En tanto, los jueves 25 de diciembre y 1 de enero de 2026 no se brindará atención, mientras que los viernes 26 de diciembre y 2 de enero de 2026 la atención se realizará con normalidad.

En el caso de los Puntos de Atención y Centros MAC, la atención será hasta el mediodía los días 24 y 31 de diciembre; no habrá atención los días 25 de diciembre y 1 de enero de 2026; y los días 26 de diciembre y 2 de enero de 2026 se retomará el horario regular.

La ONP recordó que los usuarios pueden realizar diversos trámites sin acudir de manera presencial, como solicitar el reporte de aportes, cambiar la clave virtual o verificar la fecha y el banco de pago de la pensión, a través de los servicios automatizados llamando a ONP Te Escucha (01) 634 2222, utilizando su clave virtual.

En el marco de las actividades por fin de año, pensionistas de la ONP protagonizaron una activación navideña que sorprendió a los asistentes al iniciar la interpretación de un villancico, generando un ambiente de cercanía y emotividad. La iniciativa fue preparada por los propios pensionistas como parte de las celebraciones institucionales por estas fechas.

La ONP señaló que este tipo de actividades buscan fortalecer el vínculo con los asegurados y pensionistas, así como promover espacios de integración y reconocimiento dentro del sistema previsional.