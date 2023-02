El 4 de enero del 2023, los bloqueos de carreteras y las protestas ciudadanas se reactivaron en el país. Desde ese entonces, la cifra más alta de puntos con tránsito interrumpido fue de 127 en 18 regiones, y ocurrió el 19 de enero, según la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran). Hace dos semanas, el 3 de febrero, todavía persistían 81 bloqueos en 7 regiones. Sin embargo, conforme avanzaron los días, las cifras han ido decreciendo.

Cantidad de bloqueos el 3 de febrero

#SutranInforma que a esta hora se registran 81 puntos con tránsito vehicular interrumpido en 7 regiones del país.



Actualizaciones constantes y en tiempo real en el #MapaInteractivo

El último reporte de la Sutran indicó que esta cantidad ha disminuido hasta llegar a un total de 50 puntos de tránsito interrumpido, ubicados en las regiones Cusco y Puno. Pese a la reducción de los bloqueos, la zona sur del país se mantiene en alerta.

La cantidad de bloqueos más reciente

#SutranInforma | Las regiones Cusco y Puno registran un total de 50 puntos con tránsito interrumpido.



Nuestro #MapaInteractivo se actualiza constantemente. Verifica el estado de las vías nacionales

El gerente del Gremio de Transporte Interprovincial, Martín Ojeda, estuvo en Cusco para entablar un diálogo con los transportistas. Señaló que “es lamentable que la región más importante del turismo se mantenga cerrada y desolada. Hasta el día de hoy (ayer), no hay pase en Canchis ni Ollantaytambo”. Añadió que luego fue a mantener una reunión con el Consejo Regional del Gobierno de Cusco. Sin embargo, “no brinda una respuesta concreta respecto a cómo actuará frente a la crisis”.

Transportistas y pobladores de Cusco

Ojeda aseguró que los transportistas llevan más de 60 días sin poder trabajar y “se reúnen frecuentemente con los manifestantes para tratar de hallar un concenso, pero estos últimos no quieren dar acceso a las vías. Parece que la situación dependiera más de los huelguistas que de las autoridades”. Además, señaló que “los protestantes han advertido que van a concentrarse este 18 y 19 de febrero para realizar un gran paro”.

Martín Ojeda también advirtió de actos vandálicos contra camiones y conductores en las carreteras

El día de ayer se registró un ataque a un vehículo con destino a Arequipa. Unos sujetos encapuchados detuvieron y lanzaron piedras a la unidad. El conductor de Transportes Tilopsac, Walter Condori, resultó herido.

Juan Sequeiros, corresponsal del Grupo El Comercio en Cusco, precisó que la vía interrumpida principal se encuentra en la ruta Puno-Arequipa, en la provincia de Canchis, ciudad de Sicuani, a la altura del sector denominado Puente Arturo. “Las huelgas se han declarado de manera indefinida. Las movilizaciones inician desde las 2 de la tarde (...) La mayoría de comerciantes viven del turismo y el hecho de que se bloqueen las carreteras y las vías del tren hace que el impacto hacia este sector sea bastante fuerte”, dijo.

Reporta que debido a la apertura de Machu Picchu, los pobladores se han comprometido a no cerrar la carretera de Ollantaytambo ni la vía Férrea en los próximos días. “Luego de una muerte durante los enfretamientos registrados el miércoles 11 de enero, la policía no se mete con los manifestantes, esto ha causado que ya no estén comprometidos a desbloquear las vías, parece que hay bastante temor”, añadió.

En Sicuani, Cusco, un grupo de huelguistas ha bloqueado el acceso a las carreteras con montículos de tierra, piedras y elementos contundentes y voluminosos.

Por otro lado, Carlos Fernández, colaborador de El Comercio, sostuvo que desde el martes los comerciantes puneños están tratando de volver a trabajar, pero cuando observan a numerosos grupos de manifestantes, cierran sus negocios. “La atención es a media puerta debido a que los protestantes han declarado un paro por esta semana”, dijo.

Agregó que fuera de la ciudad de Puno, los bloqueos continúan en la ruta Puno-Juliaca. No obstante, a las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde se permite el paso vehicular por una tregua con los transportistas. “Los bloqueos más fuertes son en Puno-Desaguadero y la ruta hacia Juliaca. Se observan grandes montículos de tierra y rocas (...) Hasta ahora no se registran actos vandálicos, hay que mantenernos atentos ante cualquier eventualidad”, mencionó.

Aeropuertos Andinos del Perú compartió imágenes que muestran los daños generados en el aeropuerto de Juliaca

Aeropuertos Andinos del Perú compartió a El Comercio imágenes que muestran los daños generados ayer en el aeropuerto de Juliaca, perjudicando todo el avance de reparación del cerco perimétrico.

Por su parte, Manuel Calloquispe, corresponsal de Madre de Dios, aseguro que, a pesar de que la ruta Juliaca-Puerto Maldonado está habilitada, los transportistas no están llegando, lo que ocasiona que los mercados se encuentren desabastecidos y los precios se incrementen. “Esas son las consecuencias de haber estado con las vías bloqueadas por 36 días (...) Se está anunciando un posible bloqueo en la vía Interoceánica, esto ha causado el temor de las empresas de productos masivos y no están enviando unidades de transporte”, dijo.

La Sutran registra un total de 50 puntos con tránsito interrumpido en las regiones Cusco y Puno.

Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo

Rolando Luque, representante de Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, indicó que la forma de salir de este conflicto es analizando responsablemente las demandas planteadas por la población.

La respuesta a los conflictos sociales proviene de decisiones políticas, del diálogo y la aplicación correcta de la ley. Es muy importante que las autoridades den muestras de sensatez y se abran espacios de diálogo descentralizado para tratar las agendas de temas prioritarios como salud, saneamiento, educación, empleo, entre otros. Además, teniendo en cuenta las 60 muertes y más de 1.200 heridos, la PNP y las FFAA deben actuar aplicando con rigor los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, añadió.