Rafael López Aliaga anunció este martes, 17 de enero, que renuncia a su sueldo de alcalde de Lima y a cualquier tipo de estipendio hasta que termine su gestión, en el 2026.

A través de una carta dirigida a José Danós, secretario general de la Municipalidad de Lima (MML), el burgomaestre le pide que gestione su decisión ante las unidades orgánicas municipales.

Rafael López Aliaga ya había señalado en la campaña para la Alcaldía de Lima que no cobraría sueldo en caso salga elegido y que solo recibiría el monto simbólico de 10 soles.

“He entrado (a política) por servir a mi pueblo. Yo no quiero cobrar un sueldo, quiero cobrar algo simbólico: diez soles para que no me saque de carrera electoral. No me interesa la plata”, expresó López Aliaga a Latina Noticias, en setiembre pasado.