Vecinos y adultos mayores cosechan sus propios alimentos en biohuerto de San Isidro por el Día del Campesino.
Vecinos y adultos mayores cosechan sus propios alimentos en biohuerto de San Isidro por el Día del Campesino.
Por Redacción EC

En el contexto del Día del Campesino, decenas de vecinos y adultos mayores participaron en una jornada de cosecha de hortalizas y hierbas aromáticas en el Biohuerto Municipal de San Isidro, una actividad que promovió la agricultura urbana, la educación ambiental y el reconocimiento al trabajo que realizan miles de agricultores peruanos para garantizar la alimentación de la población.

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