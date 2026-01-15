En el renovado y potenciado complejo deportivo Mayta Cápac, ubicado en el Parque Ecológico de San Martín de Porres, se desarrollarán los talleres deportivos que la municipalidad distrital ha puesto a disposición de todos los vecinos.

Con la llegada del verano 2026, la comuna ha puesto a disposición del público los diferentes talleres y cursos artísticos, así como los deportivos dirigidos a los niños, adolescentes y jóvenes. El objetivo es que, en dicho espacio, la educación, cultura y deporte vayan de la mano para alejar a los menores de la delincuencia.

“Con nuestros talleres y cursos artísticos, así como los talleres deportivos, los vecinos del distrito podrán tener una enriquecedora etapa de verano, aprendiendo nuevas cosas que les ayudarán mucho a futuro”, indicó el alcalde de SMP, Hernán Sifuentes.

Los vecinos podrán practicar fútbol, básquet, taekwondo, lucha olímpica y piscina. Los talleres deportivos son dictados po docentes, calificados exdeportistas, experimentados atletas olímpicos y profesores de Taekwondo, así como a reconocidos actores.