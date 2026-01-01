El cerro La Milla, en San Martín de Porres, tendrá su primer parque , lo que permitirá a los vecinos contar con un lugar acondicionado para el descanso y la distracción. Tendrá juegos, áreas verdes, mobiliario, iluminación y mucho más.

“Una empresa que estaba haciendo los trabajos dejó abandonada la obra y no cumplió con los tiempos y procedimientos respectivos. Nosotros estamos cumpliendo la ley, respetando los plazos correspondientes, para retomar los trabajos aquí. Lo importante es que el cerro La Milla, en Palao, tendrá su primer parque”, indicó el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El burgomaestre llegó hasta el lugar, ubicado en el asentamiento humano Los Jazmines de Palao, para verificar los avances de esta obra.

Durante la supervisión se comprobó que el mencionado parque tendrá el mejoramiento en lo que corresponde a conexiones eléctricas, el pintado de sardineles y rejas, así como las bancas y el piso. A esto se añade la colocación de grass natural, árboles y arbustos en el lugar. Los más pequeños tendrán juegos infantiles.

La autoridad edil se comprometió a que el lugar tendrá más seguridad con el patrullaje del serenazgo del distrito.