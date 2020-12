Conforme a los criterios de Saber más

Fueron 14 días de infierno, pero pudieron ser más. Su familia denunció su desaparición, pero nadie la encontró. Fue ella quien logró saltar por una ventana, encontrar un teléfono público y llamar a su papá. “Me tuvieron encerrada, estoy en la Curva de Chorrillos, recógeme, por favor”, fue lo que pudo decirle 14 días después. Ella es una víctima de trata de personas.

Lo que fue una salida común al mercado, terminó en una tragedia. Eran apenas las once de la mañana cuando Rocío, de 15 años, acompañó a su papá a comprar al mercado Jorge Chávez, en Surco. Mientras caminaban Rocío encontró unos aretes que le gustaron y se quedó viéndolos por unos minutos. Cuando volteó, su papá no estaba. Salió a la playa de estacionamiento a buscarlo y, en ese momento, un hombre vestido con una capucha negra, se le acercó y le apuntó con un arma a la altura de la cintura. Rocío dice que, debido al susto, no gritó y solo caminó junto a él. El sujeto la llevó a un auto negro con lunas polarizadas, en donde otro hombre estaba esperándolos. Ahí empezó todo.

El papá de Rocío ha contado a las autoridades que al darse cuenta que la menor había desaparecido, la buscó por todo el mercado y algunos vendedores le dijeron que la vieron irse con un hombre. El papá de la adolescente desesperado la buscó por Surco, Chorrillos y Barranco. Al no encontrarla, denunció su desaparición en la comisaría de Surco. Fue el 14 de agosto.

-El calvario-

Pese a las lunas polarizadas del auto, Rocío recuerda todo el camino por el que la llevaron los sujetos. Ninguno pronunció alguna palabra durante el viaje. Ella grabó muy bien los detalles del recorrido. Llegaron a San Genaro, en Chorrillos; pasaron por una pastelería, luego por una pollería, subieron por un cerro, cruzaron una avenida en donde solo circulaban motos, subieron un poco más y hasta ahí llegaron.

El lugar era una casa de un solo piso. En la sala apenas había un televisor antiguo, en ese mismo sitio estaban aproximadamente unos 6 hombres bebiendo cerveza. Reconoció a uno de ellos porque salía con una amiga suya. Ahí en la sala es que conoció a quien sería su explotador: Guillermo Cuya, conocido como ‘Cuchi cuchi bun bun’. “Métete al cuarto y no llores”, le dijo.

La habitación solo tenía una cama, un televisor, un sillón y ropa colgada en las paredes. Luego de unos minutos, Cuya ingresó y la violó. Al día siguiente, Rocío se dio cuenta de un detalle estremecedor: no era la única. Según contó a las autoridades, al lado de la habitación estaban otras menores de edad, una de ellas de apenas 13 años. Una joven de 20 años que estaba en ese grupo le entregó un vestido pequeño para que se vistiera y le dijo que dejara de llorar “porque ya se iba a acostumbrar”.

Esta es la ropa que Rocío tenía que usar al ser explotada sexualmente.

Cuya la encerró en el cuarto y solo se acercaba para darle comida. Le tiró un balde de plástico para que lo utilizara como baño. Dos días después de haber llegado, Rocío empezó a ser explotada sexualmente. Cuya la obligó. Rocío terminó con una enfermedad venérea que la hacía llorar de dolor, pese a sus súplicas, Cuya continuó ofreciéndola a sujetos que llegaban a violarla por dinero. Rocío le contó a las autoridades que también la obligaron a consumir drogas.

Este es el cuarto en donde tenían encerrada a Rocío.

Al día 14 de su encierro, Rocío aprovechó un descuido de sus captores y escapó por una ventana. Corrió hacia un teléfono público y llamó a su papá.

-El denunciado-

Guillermo Cuya Ticse ha sido denunciado por la Fiscalía Especializada de Trata de Personas de Lima (Fistrap) por los delitos de trata de personas agravada con fin de esclavitud sexual en concurso real con el delito de explotación sexual agravada y por violación sexual agravada de una menor de edad.

Luego de conocerse el relato de Rocío, la División de Trata de Personas de la policía y la Fistrap Lima le siguieron los pasos hasta ubicarlo en el domicilio detallado por la menor. Cuya fue encontrado en su casa luego que se dispusiera el allanamiento y descerraje de la misma el pasado 26 de diciembre. Él fue detenido y trasladado a la Dirincri.

Guillermo Cuya, acusado de trata de personas, fue detenido el pasado sábado en su domicilio.

Guillermo Cuya cuenta con antecedentes policiales por hurto agravado y violencia familiar. Fue denunciado por su propia hija por agresión. La Fiscalía pedirá 9 meses de prisión preventiva para poder continuar con el proceso de investigación penal.

-Desaparecidas-

Muchas de las menores que son denunciadas como desaparecidas terminan siendo víctimas de tratantes de personas. El caso de Rocío es uno de ellos. Según la Defensoría del Pueblo, solo de enero a noviembre de este año y en plena pandemia por el COVID-19, se han registrado la desaparición de 1.506 mujeres adultas y 3.510 niñas y adolescentes.

El pasado 15 de octubre, el Ejecutivo implementó el sistema de búsqueda de personas desaparecidas, esperado desde hace 17 años. Entre estos mecanismos tecnológicos figuran el sistema informático de alerta, la página web de personas desaparecidas, la Línea 114 – Línea Única de Atención de casos de desaparición de personas y el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sistemate).

El Comercio se unió a la campaña del Ministerio del Interior (Mininter) para ubicar a personas reportadas como desaparecidas a nivel nacional.

INGRESA AQUÍ a la página web de desaparecidos en Perú

En la portada de nuestro sitio web, encontrará fijada la imagen de la campaña, bajo el nombre #AyúdanosAEncontrarlos, que lo guiará a la página que el Mininter ha desarrollado para implementar el Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Se trata de un portal donde estarán alojadas todas las notas de alertas de desaparecidos que fueron reportadas en las diferentes dependencias de la Policía Nacional del Perú. En ella, encontrará, por ejemplo, los datos básicos de la persona, características físicas, vestimenta, circunstancias de su última ubicación, fotografía reciente y números de contacto en el caso se tenga información.

Para tomar en cuenta

No es necesario esperar que transcurran 24 ni 48 horas para poner una denuncia por desaparición. La Policía tiene el deber de atender en cualquier momento y garantizar la atención de estas denuncias.

para poner una denuncia por desaparición. La Policía tiene el deber de atender en cualquier momento y garantizar la atención de estas denuncias. En el caso de niños, niñas, adolescentes, y mujeres víctimas de violencia se emite, por 72 horas, una Alerta de Emergencia , un documento que tiene como finalidad la máxima difusión de los datos del desaparecido.

, un documento que tiene como finalidad la máxima difusión de los datos del desaparecido. En otros casos, junto con la denuncia policial se emite una Nota de Alerta , un documento permanente, que es el resumen de la denuncia policial.

, un documento permanente, que es el resumen de la denuncia policial. Toda la información y data sobre casos de desaparición la puedes encontrar en el portal web Desaparecidos en Perú.

