Resumen

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Los vendedores iniciaron sus actividades a las 10:00 p. m. del Jueves Santo para alistar la recepción de clientes el 3 de abril. (Fotos: Hugo Pérez / @photo.gec)
Los vendedores iniciaron sus actividades a las 10:00 p. m. del Jueves Santo para alistar la recepción de clientes el 3 de abril. (Fotos: Hugo Pérez / @photo.gec)
Por Redacción EC

El terminal pesquero de Villa María del Triunfo recibió 490 toneladas de productos marinos para atender la demanda de este Viernes Santo.

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