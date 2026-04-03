El terminal pesquero de Villa María del Triunfo recibió 490 toneladas de productos marinos para atender la demanda de este Viernes Santo.

A nivel nacional, el Ministerio de la Producción estima que el consumo de pescado fresco alcanzará las 7,987 toneladas métricas durante esta festividad.

Esta cifra proyectada representa un incremento del 7.5 % en relación con el volumen registrado en el mismo periodo del año 2025. La demanda de estos productos hidrobiológicos se eleva hasta un 58% respecto a una semana ordinaria, según el Observatorio PRODUCEmpresarial.

La celebración de la Semana Santa moviliza más de S/160 millones en ventas directas para el sector pesquero nacional. Esta actividad económica dinamiza el trabajo de la pesca artesanal, representando el 12 % de su Producto Bruto Interno anual.

En el terminal de Villa María del Triunfo, los comerciantes empezaron a prepararse desde las 10 p.m. del Jueves Santo y mantienen la atención al público hasta las 3:00 p.m. de hoy 3 de abril.

Por esta fecha, el abastecimiento en Lima Metropolitana y el Callao se incrementó en un 9.7% para cubrir las necesidades de los consumidores.

Las especies con mayor salida comercial son el bonito, el jurel, la caballa y la merluza. Los precios reportados en el centro de abastos sitúan al bonito desde los S/ 6 y al calamar en S/ 12 por kilogramo.

Personal de la Policía Nacional y del Ministerio de la Producción supervisan la frescura de los recursos y la calibración de las balanzas. Las autoridades verifican que los productos cumplan con los estándares de conservación para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

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