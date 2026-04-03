El terminal pesquero de Villa María del Triunfo recibió 490 toneladas de productos marinos para atender la demanda de este Viernes Santo.
A nivel nacional, el Ministerio de la Producción estima que el consumo de pescado fresco alcanzará las 7,987 toneladas métricas durante esta festividad.
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Esta cifra proyectada representa un incremento del 7.5 % en relación con el volumen registrado en el mismo periodo del año 2025. La demanda de estos productos hidrobiológicos se eleva hasta un 58% respecto a una semana ordinaria, según el Observatorio PRODUCEmpresarial.
La celebración de la Semana Santa moviliza más de S/160 millones en ventas directas para el sector pesquero nacional. Esta actividad económica dinamiza el trabajo de la pesca artesanal, representando el 12 % de su Producto Bruto Interno anual.
En el terminal de Villa María del Triunfo, los comerciantes empezaron a prepararse desde las 10 p.m. del Jueves Santo y mantienen la atención al público hasta las 3:00 p.m. de hoy 3 de abril.
Por esta fecha, el abastecimiento en Lima Metropolitana y el Callao se incrementó en un 9.7% para cubrir las necesidades de los consumidores.
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Las especies con mayor salida comercial son el bonito, el jurel, la caballa y la merluza. Los precios reportados en el centro de abastos sitúan al bonito desde los S/ 6 y al calamar en S/ 12 por kilogramo.
Personal de la Policía Nacional y del Ministerio de la Producción supervisan la frescura de los recursos y la calibración de las balanzas. Las autoridades verifican que los productos cumplan con los estándares de conservación para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Reportaje sobre un incendio de medianas a grandes proporciones registrado en un almacén de colchones en San Juan de Lurigancho (SJL). El siniestro fue controlado por más de 15 unidades de bomberos. Se reportan pérdidas materiales totales, sin víctimas mortales. La zona urbanizada generó preocupación entre vecinos.