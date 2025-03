Un voraz incendio consumió un almacén de plásticos, ubicado en plena avenida Los Metalúrgicos, en la zona industrial del distrito de Villa el Salvador. El siniestro inició al promediar las cinco de la mañana y se necesitaron seis unidades de los Bomberos del Perú, así como más de 20 personas para controlad el fuego.

Según el dueño, todo habría iniciado cuando personas de mal vivir (drogadictos) ingresaron a su local a través de una soga y se quedaron en el lugar durante varias horas hasta ocasionar el incendio. Exige a las autoridades mayor resguardo y control.

“Esos fumones han entrado por la parte de atrás y allí iniciaron todo. La municipalidad no hace y toda la visa esta zona está allí. Al tratar de llevarse cosas, quizás han jalado un cable o han fumado”, dijo el propietario a América Noticias.

También, producto de las llamas, un local que fabrica vidrio y aluminio, resultó parcialmente afectado. Al lugar llegó personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) que acordonó la zona para evitar mayores incidentes. Los Bomberos tuvieron que utilizar una sierra para ingresar al área administrativa del local, ya que el incendio estaba llegando al segundo piso.

“Me mortifica me indigna, hago material, tengo máquinas para hacer laminado y por terceros haya tenido que pasar esto. Esta zona es todo un basural a pesar que he puesto mis plantas sigue igual. Estamos haciendo eso, mi hermano ya se está encargando (denuncia policial)”, precisó al matinal.

Afortunadamente no hubo personas al interior, sin embargo, se reportó gran cantidad de material carbonizado cuyo valor asciende a varios miles de soles.

Si estás en medio o eres testigo de un incendio, marca inmediatamente al 116 que es el número del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP). Recuerda que los bomberos atienden, además de incendios, emergencias como derrame de productos, fugas de gas, rescate de personas y mascotas, entre otros.