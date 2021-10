Un hombre que cruzaba la Panamericana Sur, debajo del puente Benavides, zigzagueando los vehículos, murió atropellado por un camión en el distrito de Surco, lo que generó un gran congestionamiento de automóviles por una hora. El conductor fue intervenido por la Policía.

El accidente ocurrió esta tarde en la referida vía en el sentido de norte a sur. Santos Peña, chofer del camión de placa C9M-707, señaló que no pudo evitar el accidente porque el peatón apareció de improvisto y se enganchó en la parte delantera del vehículo.

Este es el camión que atropelló y provocó la muerte en el acto del peatón. (Foto: Municipalidad de Surco)

“Ha estado sorteando los carros y yo estuve en mi carril normal. Se enganchó en la parte delantera del camión. Se ha caído y quedó aplastado. Tenía una botella en su mano. No tengo nada que temer. He ido a una velocidad normal. El señor no sé de dónde ha aparecido”, declaró el conductor.

Hasta el lugar llegaron agentes del Escuadrón de Emergencia Sur 1 y paramédicos de la Municipalidad de Surco. Lamentablemente, los rescatistas se limitaron a certificar el deceso.

MIRA AQUÍ | Asesino reveló a la Policía los motivos por los que mató a taxista y luego cercenó su cuerpo

La víctima, de unos 40 años aproximadamente, no portaba ningún documento por lo que no ha sido identificado por la Policía.

“Estaba en posición casi fetal. A la llegada, visualizamos que la persona ya estaba sin signos vitales. El chofer del camión nos refiere que el señor estaba zigzagueando los vehículos”, comentó Héctor Ibáñez, miembro de la Brigada de Rescate de Surco.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

La Policía Nacional del Perú capturó al principal sospechoso del crimen del taxista que fue descuartizado, quemado en Cieneguilla. Las autoridades hallaron en una vivienda en San Juan de Miraflores una cabeza humana que sería de la víctima. (Fuente: América TV)

TE PUEDE INTERESAR