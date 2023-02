La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) informó que entre 2015 y 2022 impuso 749 sanciones por ­infracciones cometidas por instituciones públicas y privadas. Además, señaló que solo el año pasado brindó 143,145 atenciones a los usuarios de los servicios de salud.

Susalud indicó que las 143,145 atenciones, el 92.96% (132,715) estaban referidas a casos vinculados a establecimientos de salud públicos, es decir, pertenecientes al Ministerio de Salud, EsSalud y a los gobiernos regionales, mientras el saldo (10,057) al sector privado de la salud: las clínicas.

La superintendencia informó que más de la mitad de esas atenciones (73,983) se referían a consultas y el 48.31% (69,162) fueron denuncias que presentaron los usuarios de los servicios ante una presunta vulneración de sus derechos en salud.

Entre las denuncias más frecuentes se encuentran las dificultades al acceso de servicios de salud (44.72%), demora en la prestación de los servicios de salud (20.41%) y la inadecuada información sobre las condiciones del servicio (9.60%).

Destacan como los derechos en salud más vulnerados: acceso a los servicios de salud (40 920) y acceso a la información (38 911).

Entre los principales ­motivos de las infracciones impuestas entre 2015 y 2022 figuran no cumplir con las disposiciones vigentes relacionadas a la seguridad del paciente, no cumplir con la normatividad vigente en materia de cirugía segura, cirugías no indicadas por el paciente, actos impropios de naturaleza sexual contra un paciente.