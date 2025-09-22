El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 3,6 se registró la tarde de este lunes 22 de septiembre en la provincia de Cañete, región Lima.

El epicentro del movimiento se localizó a 28 kilómetros al noroeste del distrito de Chilca, con una profundidad de 49 kilómetros. De acuerdo con el reporte oficial, el temblor alcanzó una intensidad de nivel III.

En redes sociales, varios usuarios reportaron que el movimiento también se sintió en diferentes distritos de Lima. “Se sintió fuerte y corto en Comas”, escribió un internauta, mientras que otros señalaron que también fue percibido en Surco, San Miguel, Carabayllo, Puente Piedra, Rímac y San Juan de Lurigancho.

Algunos indicaron que primero escucharon un ruido antes de sentir el movimiento, y otros lo describieron como de mayor magnitud a la reportada por el IGP.

El Centro Sismológico Nacional del IGP informó que el sismo se registró a las 16:52 horas. (Foto: GEC)

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd), informó que se encuentra monitoreando los establecimientos de salud en la zona con el fin de tomar acciones inmediatas en caso de registrarse heridos.

Cabe recordar que el Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, área que concentra el 85 % de la actividad sísmica del planeta.

Mochila de emergencia ante sismos

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recuerda a la ciudadanía la importancia de contar con una mochila de emergencia en todo momento. Esta debe contener alimentos no perecibles como atún, galletas, frutos secos, caramelos, botellas de agua, así como dinero en monedas y artículos específicos para bebés o adultos mayores.

También debe incluir un botiquín de primeros auxilios con vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos, bolsas de basura, mantas, cuerdas, linterna, radio o silbato, entre otros elementos clave para afrontar un desastre natural.